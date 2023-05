¿Sorpresa? ‘Juanfer’ Quintero volverá a Argentina por una razón muy especial

El paso de ‘Juanfer’ Quintero por Junior ha dejado mucho por desear, pues sus lesiones conllevaron a que no tuviera la continuidad de juego que el hincha esperaba; además, los resultados no le dieron un ‘espaldarazo’ a su equipo, que quedó eliminado y no podrá pelear el título de Liga en el primer semestre.

Todos los hinchas aguardan por la permanencia de Quintero, pues su contrato vencía a mitad de año. Eso sí, había alguna posibilidad de que extienda su vínculo por otros seis meses más; sin embargo, periodistas cercanos al club indican que su permanencia no está del todo asegurada.

¿Se va para Argentina?

De acuerdo con fuentes en Argentina, el volante ofensivo partiría de inmediato a territorio argentino; sin embargo, su motivo no es un fichaje para su ‘viejo amor’, el River Plate, donde cosechó tal vez la Copa Libertadores más importante en la historia del club.

Resulta que el ‘10′ fue citado para estar en la fiesta de aniversario de River Plate, que será este jueves (cumple 122 años el club) y va con la coincidencia de que está en jornada de vacaciones; además, se le hará un gran homenaje a Marcelo Gallardo.

Para muchos, Marcelo Gallardo ha sido el entrenador más destacado en la historia de River Plate. Resulta que se le presentará una escultura gigante al ‘Muñeco’, en señal de agradecimiento por todo lo que hizo con el club.

💣🇨🇴 Juanfer Quintero vuelve al Monumental: participará de la inauguración de la estatua de Marcelo Gallardo y de los festejos por el cumpleaños de River. ▶️ https://t.co/TWWOX3nXed pic.twitter.com/W5y96SwgeC — La Página Millonaria (@RiverLPM) May 23, 2023

En previas oportunidades, cuando ‘Juanfer’ militó en River, destacó a Gallardo como su “padre futbolístico”, el que le ayudó a potenciar todas sus capacidades y darle ese golpe de confianza que el ‘10′ retribuyó a punta de fútbol.

En 97 partidos al servicio del ‘Millonario’, Quintero jugó un total de 97 partidos y anotó 19 goles, además de ejecutar 15 asistencias.