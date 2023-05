¿Asuntos técnicos? Win ‘dio la cara’ por el gol que no le dieron a Nacional

Gol no validado a Nacional ante Pasto

En la primera fecha de los cuadrangulares, Deportivo Pasto y Atlético Nacional igualaron 1-1 en un partido lleno de emociones. Pudo ser el triunfo para uno y para otro, pero lo cierto es que a los ‘Verdolagas’ no les gustó nada el resultado, y si se le suma una gran polémica.

Sobre el minuto 90, tras un cabezazo al arco de Juan Felipe Aguirre, se reclama que el esférico atravesó toda la línea de gol y que el arquero de Pasto, Diego Martínez, la sacó dentro de su portería; sin embargo, la jugada pasó desapercibida y algunas fotos dejaron mal parados al árbitro central, así como a los integrantes del VAR.

¿Qué dijo Win al respecto?

A través de su programa ‘Saque Largo’, el canal rompió el silencio sobre aquel gol que, según indican muchos, debió ser válido a favor del cuadro antioqueño. La vocería fue tomada por Eduardo Luis, el distinguido narrador del canal, quien contó una infidencia en la preparación logística para dicho cotejo.

El ‘Toxi’ indicó que usualmente los partidos se hacen a 13 cámaras en el FPC, pero la restricción vial a la capital nariñense complicó todo:

“Los partidos que hacemos son a 13 cámaras, en todos los estadios; un Mundial de Fútbol se puede hacer de 45 cámaras para arriba. En Pasto, lastimosamente, no había forma y no pudimos llevar la transmisión completa, porque las vías para llegar a Pasto no están listas. Eso ha pasado todo el año”.

En resumidas cuentas, para sacar la transmisión adelante, Win tuvo que transmitir con la mitad de las cámaras ideales, dado que los proveedores indicaban que era muy difícil llegar a Pasto.

“Este juego lo hicimos a seis cámaras porque no hay acceso, además de que la vía es absolutamente riesgosa. Los proveedores dijeron que no es posible llegar (...). Si nosotros llevamos una móvil a Pasto y la perdemos tres días, son tres de ida y de regreso. Resulta que esa misma móvil se usa para hacer los otros partidos que tenemos”.

Me parece increíble que un hijueputa canal "premium" decida cobrar una mensualidad a sus usuarios con el fin de implementar más cámaras y poder incluir el var al fpc, así mismo, dicho canal no brinda las herramientas para que está función se pueda ejercer. pic.twitter.com/FnIGNh42Pa — Soldado Verde 🟢⚪️🇧🇷 (@SoldaVerde13) May 23, 2023

Cerrando su intervención, Eduardo Luis aceptó las críticas de todos los hinchas de Nacional, pero a su vez invitó a que consulten el estado de la vía para que no suene a excusa.