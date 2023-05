Reveladora foto despeja dudas de si fue gol o no de Nacional ante Pasto

Gol no validado a Nacional ante Pasto

En el inicio de los cuadrangulares finales de Liga BetPlay 2023-1, Atlético Nacional se estrenó en la polémica igualdad 1-1 ante el Deportivo Pasto en el Estadio Departamental Libertad.

El tanto para los ‘Verdolagas’ fue de Juan Felipe Aguirre, mientras que Darwin López empató en el último suspiro del partido, exactamente al 90+9′.

Como es habitual en casi todos los partidos, hay mayor revuelo por las polémicas arbitrales que por el mismo desarrollo del juego.

Vea acá: Juventus está de nuevo en la mira y piden una drástica sanción en su contra

Jugada de gol no dada a Nacional

El árbitro Bismark Santiago, así como sus colaboradores en el VAR y los asistentes, se vieron muy mal por una jugada aérea que derivó en otro cabezazo de Aguirre, ya pisando los 90 minutos.

El zaguero se impulsó y remató para la respuesta de Diego Martínez; sin embargo, el golero habría sacado el balón aparentemente tras cruzar la línea de gol.

Muchos lo celebraron como un gol en Pasto; sin embargo, el juez central le dio continuidad al juego y desató el enojo de más de uno.

Fotografía despeja las dudas sobre si fue gol de Nacional

Jugada de gol de Nacional en Pasto (Posteada por Luis Arturo Henao en Twitter)

Fueron muchas las quejas, no solo por el tema del VAR, sino también por la transmisión de Win Sports que no dejó ver una cámara frontal para validar si el balón entró o no.

Le puede interesar: Se parece a las del FPC: drásticas sanciones de Valencia contra hinchas racistas

Sin embargo, este lunes comenzó a hacer eco una fotografía publicada por el periodista de ESPN, Luis Arturo Henao, que está un poco más de frente a la acción.

Gol pic.twitter.com/w38vzsNGpg — Luis Arturo Henao C (@ElColeccioniste) May 22, 2023

En esta toma es mucho más diciente y permite que cada uno juzgue si en realidad el balón entró o no.

Para Henao, no quedan dudas y acompañó la imagen de un comentario tajante: “gol”.