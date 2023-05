“No tenían para pasajes”, Kevin Dawson y las graves acusaciones al Cali por deudas

El Deportivo Cali cerró su primer semestre con más pena que gloria. Su prematura eliminación de Liga, así como su situación crítica en la tabla del descenso, no dejó tregua alguna. Pese a que el equipo levantó sobre el cierre, todavía conserva el agobio de cara a los próximos años.

La cuestión radica en que el problema no es únicamente deportivo, y ojalá sólo fuera así para ellos. Las deudas estratosféricas preocupan a la hinchada, pues el equipo posee una deuda que llegaría hasta los 90 mil millones de pesos. Los pocos ingresos llevaron a que ni los jugadores recibieran su sueldo como debía ser.

Esto llevó a que jugadores se rehusaran a jugar y hasta presentaran su carta de renuncia, tales como Kevin Dawson, y Jhon Vásquez, quienes denunciaron retraso en más de cinco quincenas.

La grave situación con Kevin Dawson

Esta semana, el Deportivo Cali había anunciado la desvinculación de Kevin Dawson, arquero uruguayo, por motivos personales y nada más; sin embargo, esa versión la desmintió el propio jugador a través de una entrevista con ‘Punto Penal’ en tierras uruguayas.

En dicho diálogo, indicó que “cobró un mes y medio en los cinco que estuvo”, además de que no le habrían cumplido con algunos acuerdos.

“Deportivo Cali no me cumplió con el auto, con el alquiler ni con los pasajes. Nos decían que nos pagaban y después no atendían el teléfono. Era feo ver compañeros que no tenían plata para comer”, fue la denuncia de Dawson.

Además, indicó que lo trataron de mercenario cuando “perdió plata” por su paso en Cali. Incluso la situación llegó a ser muy grave con la hinchada, pues se habló de un posible atentado contra ellos.

“Una noche yo estaba en mi casa y me llama un compañero. Me dice tanto a mí como a cuatro compañeros: ‘Muchachos, estaba en el centro comercial y llegó alguien cercano a la hinchada, nos dijo que nos cuidemos porque mañana tienen un atentado hacia nosotros’. Esa fue la gota que derramó el vaso”. — Kevin Dawson, arquero del Deportivo Cali

🎥 Lo que vivió Kevin Dawson en Colombia: #PuntoPenalEnEl10 pic.twitter.com/enakUDudLS — Punto Penal (@Punto_Penal) May 21, 2023

Por ahora, Dawson está en territorio uruguayo y busca un nuevo equipo para seguir con su carrera profesional.