Connor McGregor reta al Canelo: “Pelaría con él sin problema, ya está en decadencia”

El multicampeón de la UFC, Connor McGregor lanzó un dardo al Canelo Álvarez al asegurar que ya se encuentra en el declive de su carrera, además de retarlo a un combato arriba del cuadrilatero.

El luchador irlandés ya se ha enfrentado a otros pugilistas como John Ryder, a quien Canelo venció recientemente en su regreso a México, pero a diferencia del británico, considera que él sí puede vencerlo sin problema.

“Soy zurdo, John Ryder es zurdo; Billy Joe Saunders es zurdo. He visto métodos, he visto cosas que hago, y sé que está a l baja. Sería fácil, pelearía con Canelo sin ningún puto problema”, aseguró en un video compartido por el medio Seconds Out Boxing.

Es importante mencionar que, aunque un combate entre ambos pugilistas que pelean en diferentes disciplinas es posible, Canelo Álvarez dejó en claro recientemente que su prioridad es buscar una revancha contra el ruso Dmitry Bivol.