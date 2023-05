‘Juanfer’ se ‘alborotó’ en redes tras eliminación del Junior: “te vas a arrepentir”

La Liga BetPlay 2023-I ya tiene definidos los ocho equipos que, divididos en dos grupos de cuatro, lucharán por obtener los dos cupos para la gran final del semestre. Tras una fecha 20 en la que hubo emociones varias, dos de los equipos más tradicionales del Fútbol Profesional Colombiano (FPC) terminaron eliminados: Independiente Santa Fe y Junior de Barranquilla.

Precisamente, este último club ha sido objeto gran cantidad de burlas en redes sociales y no es para menos, su gran inversión no se vio reflejada en la cancha, además de culminar este semestre en medio de varios escándalos de indisciplina. Lejos de esto, pero en el centro de la polémica, Juan Fernando Quintero ha sido tendencia en las últimas horas.

Vea acá: Estos son los grupos de los cuadrangualres semifinales de la Liga BetPlay 1-2023

El centrocampista antioqueño llegó a Colombia como la contratación estelar del presente año, pero los problemas físicos no le permitieron demostrar su talento al más alto nivel. En redes, varios internautas le cayeron con todo a ‘Juanfer’ por su gran salario y su poca participación con el equipo atlanticense.

¿Qué dijo Juan Fernando Quintero luego de la eliminación del Junior?

Por la misma vía en la que le llegaron cientos de burlas y críticas, Quintero decidió responderle a una página de Instagram en la que tomaron una de sus declaraciones hablando sobre la posible clasificación del Junior a los cuadrangulares semifinales. “Prefiero entrar de octavo y pelear la final, que estar de primero y quedar eliminado”, esta fue la frase que usó la cuenta @futbolsinlimite, que agregó la descripción “ni lo uno ni lo otro”.

Vea también: Junior fue el hazmerreír del país y Juan Fernando Quintero protagonizó casi todas las burlas

‘Quinterito’ no se quedó callado y tuvo una dura respuesta en la que señaló que no deberían subestimar a un “CAMPEÓN” y que si no subían una foto de él, en esa página no generaban contenido.

Este lo voy a guardar. Y vas a tener que arrepentirte de esto. El que esté detrás, no subestimes a un CAMPEÓN, acuérdate que si no subes una foto mía no generas contenido y yo me lo gané en el campo, no afuera (como vos). El tiempo dirá la razón. Y ojalá no sientas ni el 10 % de dolor que he sentido estos dos meses. Nos vemos en el camino. Dios Te Bendiga. Me diste gasolina. — Juan Fernando Quintero