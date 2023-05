No hay cama para tanta gente: se disputan los últimos cupos a cuadrangulares

Boyacá Chicó, Independiente Santa Fe, Deportivo Independiente Medellín (DIM), Deportivo Pasto, La Equidad, Junior y Deportes Tolima lucharán este miércoles por los últimos tres cupos a los cuadrangulares semifinales de la liga colombiana en la última jornada de la fase regular del torneo.

Chicó, dirigido por el mexicano Mario García, es el que tiene más opciones de clasificar, pues con un empate en su visita al Deportivo Cali le bastará para avanzar sin depender de ningún resultado.

EL IMPULSO DE SANTA FE

Otro de los que depende de sí mismo para clasificar es el Independiente Santa Fe, que visitará al Once Caldas con el goleador Hugo Rodallega y el extremo argentino Fabián Sambueza como principales figuras.

Le puede interesar: Lo que dijo Julián Téllez en Win Sports les hizo pensar que estaba borracho

El equipo bogotano, dirigido interinamente por Gerardo Bedoya y séptimo con 26 puntos, viene de golear 5-0 al Atlético Huila y con un triunfo conseguirá el pase a la siguiente fase del campeonato.

Al frente tendrá al Once Caldas, que ha tenido un flojo semestre, va de último y está luchando por no descender.

DIM TAMBIÉN DEPENDE DE SÍ MISMO

El DIM, entrenado por Sebastián Botero tras la salida de David González y subcampeón vigente del torneo, también depende de sí mismo para conseguir la clasificación a los cuadrangulares, por lo que una victoria ante Unión Magdalena le permitirá meterse en la siguiente ronda.

Las principales cartas del Poderoso, octavo con 26 puntos, para conseguir la clasificación son el delantero argentino Luciano Pons, el creativo Andrés Ricaurte, el mediocentro Daniel Torres y el portero Luis Vásquez.

LOS OTROS EQUIPOS QUE SIGUEN EN LA LUCHA

Los otros equipos que tienen oportunidades de clasificar y que dependen de que Chicó, Santa Fe o Medellín no ganen son el Deportivo Pasto, que recibirá al ya eliminado Envigado; La Equidad, que jugará como visitante ante el líder Millonarios; Junior, que se jugará el pase en la casa del Atlético Huila, y Tolima, que recibe al Atlético Nacional.

Le puede interesar: Ni en ‘Curramba’: estrella fugaz en el fútbol llegó con un festejo antes de tiempo

Una de las situaciones más críticas la vive el Junior, que perdió el octavo lugar tras igualar 0-0 con el Deportivo Pereira en la penúltima jornada.

Sin embargo, el técnico Hernán Darío ‘Bolillo’ Gómez recuperará al lateral Walmer Pacheco, al defensor César Haydar, al extremo Ómar Albornoz y al central José Ortiz, quienes habían sido apartados por supuestos actos de indisciplina.

Fecha 20 Liga BetPlay 2023-I

Deportivo Cali vs. Boyacá Chicó Estadio Deportivo Cali

Once Caldas vs. Santa Fe Estadio Palogrande

Ind. Medellín vs. Unión Magdalena Estadio Atanasio Girardot

Atlético Huila vs. Junior Estadio Plazas Alcid

Deportivo Pasto vs. Envigado Estadio Libertad Millonarios vs. La Equidad Estadio El Campín Deportes Tolima vs. Atlético Nacional Estadio Manuel Murillo Toro Atlético Bucaramanga vs. América Estadio Alfonso López Águilas Doradas vs. Jaguares Estadio Alberto Grisales

Deportivo Pereira vs Alianza Petrolera Estadio Hernán Ramírez Villegas