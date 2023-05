“Todavía tengo las 🥚🥚 bien puestas”, Pinto no tuvo filtro en plena entrevista

Jorge Luis Pinto, entrenador de Deportivo Cali, soltó una llamativa frase que ha hecho bastante eco en medio de una entrevista con un medio radial en donde le mencionaron que había perdido el carácter de antaño y esto no le gustó para nada.

Fue en una charla con el medio Zona Libre de Humo que el entrenador del cuadro vallecaucano soltó la perlita que está dando de qué hablar.

El periodista Ricardo Arce quiso dar a entender al DT que había estado muy noble en este paso por el club Verdiblanco y que hay cosas que se le están saliendo de las manos.

Jorge Luis Pinto deja en claro que todavía las tiene bien puestas

“A mí me llama mucho la atención que en tantos años de recorrido que lleva usted al frente de equipos de fútbol, siempre se decía que tiene un carácter muy fuerte. En esta ocasión siento que usted se ha sentido casi que caído en esa parte de ese carácter que usted siempre tuvo porque hay cosas que se le están saliendo de las manos”, le cuestionó el mencionado periodista en la charla.

De inmediato y dejando claro que ya tocaba cerrar la charla, el profesor Jorge Luis Pinto le respondió de manera contundente.

“No se me está saliendo nada de las manos, sigo con el mismo carácter que he tenido toda mi vida. Se lo puede preguntar a los jugadores. No me ha faltado carácter para nada, papá. No le quepa la menor duda. Todavía tengo las huevas bien puestas”, referenció el entrenador de Deportivo Cali.

Comentarios de todo tipo dejó la situación entre los seguidores del FPC que tomaron con humor las palabras del timonel.