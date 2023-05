Acusan de resentido a periodista por quejarse de heladería que se negó a darle productos gratis a cambio de ‘publicidad’

Los influenciadores y personalidades de redes sociales han convertido en algo habitual realizar canje con algunas marcas en las que ellos, a través de su perfil, le dan exposición al producto o servicio a cambio de disfrutar de alguna muestra o atención por parte de la empresa que lo ofrece. Claro, hay casos en los que abusan y quieren recibir todo gratis simplemente por tener miles de seguidores.

Precisamente este caso se presentó con el periodista deportivo argentino Martín Liberman, el cual no ha sido ajeno a polémicas en el pasado. El comunicador se ha convertido en tendencia en redes sociales debido a una queja que hizo por un pote de helado que le llegó mal presentado e incompleto en un pedido que hizo de forma virtual.

Lea también: Periodista argentino se burló de Yerry Mina y le sacaron los trapitos al sol

La tienda involucrada, luego de la repercusión de la queja de Liberman a través de las historias de Instagram, respondió publicando una captura de pantalla en la que el periodista les había propuesto un intercambio de publicidad por producto. Esto, según indicó el comunicador, se presentó el año pasado.

Por supuesto, los usuarios aprovecharon para criticar a Liberman y asegurar que se puso a reclamar y a desprestigiar la marca de helado simplemente como una venganza contra ellos por no aceptar el intercambio.

Ante esto, el periodista y su esposa, Ana Laura López, debieron explicar lo ocurrido en sus cuentas de Instagram.

Le puede interesar: Arremeten por la irrisoria forma en la que presentaron a Marcelo Bielsa en Uruguay

Liberman aseguró que ellos suelen ordenar ese helado debido a que les gusta mucho. Sin embargo, esta vez el pote no llegó bien y realizó la queja como cualquier consumidor de manera privada, pero no tuvo una respuesta o explicación por parte de la marca, así que decidió publicarlo en Instagram.

“Yo les reclamo de forma privada y me preguntan cuándo lo compre, dónde, qué sucursal, etc. y pues yo que voy a saber, lo pedí por la app. No crean todo lo que vean o lean”, aseguró Liberman.

Además, el periodista aclaró el tema de la venganza de la cual lo acusaban en redes sociales: “Hace un año yo les propuse hacer algo juntos (...) Me dijeron que no es su momento, y está perfecto, después lo compramos no menos de 20 o 30 veces y normalmente viene bien, a veces viene medio vacío, pero no como esta vez que venía hasta mal presentado”.