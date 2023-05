Ja Morant, estrella de la NBA, suspendido nuevamente por polémico video

' Ja Morant (12) de los Grizzlies de Memphis penetra hacia la canasta en la serie de la primera ronda de los playoffs contra los Lakers de Los Ángeles, el viernes 28 de abril de 2023. (AP Foto/Jae C. Hong) AP (Jae C. Hong/AP)

Los Grizzlies de Memphis suspendieron el domingo a Ja Morant luego que el astro fue captado sosteniendo un arma de fuego en otro video en las redes sociales que fue divulgado en vivo en Instagram.

Se trata de la segunda vez en menos de tres meses que Morant es captado en Instagram con lo que parece ser una pistola. El primer incidente derivó en una suspensión de ocho juegos impuesta por la NBA, costándole 669.000 dólares en salario a Morant.

No quedó claro qué tipo de sanción podría recibir Morant por el segundo video, que fue grabado el sábado por la noche y recibió amplia difusión online el domingo. El video se transmitió en la cuenta de Instagram del socio de Morant, Davonte Pack, dijo a The Associated Press una persona familiarizada con la situación, que habló bajo condición de anonimato porque ni la NBA ni los Grizzlies han comentado sobre los detalles del último video.

“Estamos al tanto de la publicación en las redes sociales que involucra a Ja Morant y estamos en el proceso de recabar más información”, dijo el portavoz de la NBA Mike Bass.

Los Grizzlies informaron que Morant ha sido suspendido de participar en las actividades del equipo “la investigación de la liga esté en curso”.

El video anterior ocurrió cuando Morant se conectó en vivo en su propia cuenta de Instagram y blandió una pistola en un club nocturno en los suburbios en Denver. Luego del revuelo, Morant anunció que se iba apartar de la actividad para recibir ayuda, aunque sin especificar el tipo de tratamiento.

Hay maderas que no agarran el barniz



Ja Morant de nuevo con una pistola en un IG live y ya lo suspendieron



Hay que ser de verdad MUY tonto . Queriendo ser gangsta un atleta multimillonario



pic.twitter.com/0jSFQSghdr — Fernando Tirado (@fer_tirado) May 14, 2023

ESPN informó posteriormente que se sometió a una terapia en Florida, algo que los Grizzlies acabaron confirmando sin dar detalles.

“La conducta de Ja fue irresponsable, temeraria y potencialmente muy peligrosa”, dijo el comisionado de la NBA Adam Silver en un comunicado en marzo tras reunirse con Morant y decidir la suspensión. “También revista graves consecuencias dado que es un jugador muy reconocido e influyente, particularmente en los jóvenes aficionados que le admiran”.

Está previsto que el contrato máximo de cinco años y 194 millones de dólares de Morant inicie la próxima temporada. Podría haber escalado a un 'supermax' si hubiera sido un “All-NBA” esta temporada; no fue elegido para ese equipo, lo que le costó alrededor de 39 millones de dólares en ganancias futuras. Tiene acuerdos de patrocinio con Nike y Powerade, aunque la compañía de bebidas deportivas publicó un comercial con Morant casi inmediatamente después de que apareciera el video de marzo.

Su talento en la cancha no está una duda. Promedió 27,4 puntos la temporada pasada, 26,2 puntos esta campaña y ayudó a Memphis quedar como segundo sembrado en los playoffs de la Conferencia Oeste.

Pero los Grizzlies se despidieron temprano de los playoffs en medio de la disfunción. Fueron eliminados en la primera ronda por los Lakers, quedando fuera en una derrota por 40 puntos que culminó una serie en que las provocaciones al rival y las payasadas se convirtieron en algo tan importante como el juego mismo.