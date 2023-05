“La plata es pa’ gastarla”, Rigo cerró polémica de helicóptero en el Giro De Italia

El Giro De Italia deja mucha expectativa por Rigoberto Urán, el emblemático pedalista del EF, quien está en pelea y seguramente peleará alguna victoria de etapa y, a su vez, acortar diferencias en la clasificación general.

Antes de que iniciara la etapa 8 del Giro, hubo un revuelo mediático por el uso de un helicóptero para hacer un recorrido largo y ahorrar tiempo, pues en la jornada 7 el Quick-Step organizó la logística para llevar el transporte aéreo.

Esto no gustó entre la UCI, que reprochó la ventaja sobre las demás escuadras. Los demás tuvieron que movilizarse por un funicular, hecho que motivó a que la Unión Ciclista reprobara fuertemente la organización del Giro.

¿Qué dijo ‘Rigo’ Urán al respecto?

Con su característica forma de hablar ante los medios de comunicación, el pedalista de Urrao no sentenció el privilegio de dicho equipo. Es más, hasta los respaldó y dijo que “la plata era para gastarla”.

“El que tiene plata, papi, que la use; el que no tiene plata, mijo, usted sabe, nos toca bajar en funicular, no más. Si usted tiene billete, papi, usted se lo gasta como quiera. ¿La plata para qué es? Pa’ gastarla, mijo”, expresó en tan solo 15 segundos el antioqueño.

Polémica en el #giro porque ayer el @soudalquickstep se fue en helicóptero. Hoy la UCI condenó estas diferencias que permite la organización. Aquí la palabra de Rigo sobre el tema en la partida de la etapa 8 para @ESPNCiclismo pic.twitter.com/nNKCZaDP6M — Marcelo La Gattina (@MLaGattina) May 13, 2023

Ya metiéndonos en el presente, uno de sus compañeros (Ben Healy, irlandés) obtuvo la octava etapa en el Giro De Italia tras cumplir 207 kilómetros entre Terni y Frossombrone.

Eso sí, el sorpresivo líder hasta ahora es el noruego Andreas Leknessund (DSM), que logra mantener una pequeña ventaja ante Remco Evenepoel (Quixck-Step), quien cedió segundos tras un poderoso ataque de Primož Roglič (Jumbo-Visma).

Por ahora, ‘Rigo’ es el segundo mejor colombiano en la clasificación general, a 4 minutos y 26 segundos del líder.