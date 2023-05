“Nunca quise haber tenido que escoger entre el tenis y la familia”, Serena Williams sobre su maternidad

Pese a que la materinidad y el deporte no deberían ser una mala combinación, las garantías para las madres deportistas no existen o son mínimas. Tal es el caso de Serena Williams, una de las mejores tenistas de toda la historia, quien tuvo que ponerle fin a su brillante carrera por elegir a su familia.

La historia de la más joven de las 5 hermanas Williams en el tenis comenzó en 1995, cuando apenas tenía 14 años y el talento con el que años después conquistaría el ‘deporte blanco’.

Aun con su talento, por edad no pudo ser parte de los torneos oficiales y se vio en la obligación de esperar dos años más para incursionar en las competencias, siendo incluida por primera vez en el ranking ATP (Asociación de tenistas profesionales) como la 304 del mundo, posición en la que estaría menos de una temporada, pues para 1998 ya se ubicaba entre las cien mejores.

Describir a Serena Williams va más allá de los 96 torneos que consiguió entre los 73 títulos individuales (23 de ellos en competiciones de Grand Slam), 23 en modalidad de dobles, las 319 semanas siendo la mejor tenista del mundo y las cuatro medallas de oro que consiguió en tres ediciones de Juegos Olímpicos, pues uno de los grandes sueños que tenía era ser mamá y lo cumplió tras dos décadas jugando al tenis.

Resulta que para 2017, Serena se retiró de las competencias aquejando una lesión de rodilla. Sin embargo, al poco tiempo confirmó que estaba embarazada de 20 de semanas y por tal razón, se perdería el resto de temporada, lo cual implica que su último Abierto de Australia lo ganó teniendo ocho semanas de embarazo.

Ese mismo año nació Alexis Olympia Ohanian Jr, la primera hija de la exdeportista, quien tras el parto y varias complicaciones, tuvo que extender el retiro provisional a tres años, aunque solamente fue durante un torneo, que también abandonó tras no poder superar su problema de isquitibiales.

Aun así, no se dio por vencida y en 2022 regresó a la actividad para cerrar su carrera en el Abierto de Estados Unidos, luego de 25 años en actividad.

Serena criticó no poder continuar su carrera mientras es madre

Williams dejó en claro que en ningún momento esperó tener que elegir entre continuar su carrera como deportista o iniciar su vida familiar como madre:

“Nunca quise tener que elegir entre el tenis y una familia, no creo que sea justo. Si fuera un hombre, no estaría escribiendo esto porque estaría jugando y ganando mientras mi esposa hace el trabajo físico de expandir nuestra familia. Tal vez sería más como Tom Brady si tuviera esa oportunidad. No me malinterpreten: amo ser mujer, y amé cada segundo de estar embarazada de Olympia”, escribió la extenista para la revista Vogue.

Y complementó haciendo referencia al “retiro”, con el que se le suele catalogar tras poner punto final a la actividad deportiva:

“Nunca me ha gustado la palabra jubilación. No me parece una palabra moderna. He estado pensando en esto como una transición, pero quiero ser sensible en cómo utilizo esa palabra, una palabra que significa algo muy específico e importante para una comunidad de personas. Quizás la mejor palabra para describir lo que estoy haciendo es evolución”.

Serena Williams espera su segundo bebé:

La extenista ratificó su embarazo a través de su cuenta de Instagram, previo a su participación en los premios de la Met Gala que se llevaron a cabo el pasado lunes 1 de mayo: “Me sentí muy feliz cuando Anna Wintour nos invitó a los tres”, escribió en la descripción de un carrusel de fotos en los que evidenciaba su ‘barriguita’.

Williams explicó que Olympia quería una hermana mayor y para ella no era una opción volver a vivir el proceso de su primer embarazo, en el que estuvo entre la maternidad y el deporte: “Debo tener los dos pies dentro del tenis o los dos pies afuera”.

Casos similares al de Serena Williams:

Por supuesto que Serena no es la única deportista que ha tenido que atravesar un proceso similar, tal es el caso de la futbolista estadounidense, Alex Morgan, quien dio a luz en 2020 y tuvo que ausentarse temporalmente del fútbol, para luego volver a luchar por una medalla en los Juegos Olímpicos de Tokio, dejando a su bebé al cuidado de su padre, pues en Japón le restringieron el ingreso por ser menor de un año.

Así como las deportistas luchan por cumplir con sus deberes laborales a la par de sus roles en familia y como madres, hay muchas mujeres luchando por desempeñarse en ambas facetas de la mejor manera, incluso sin la visibilidad que merecen.

A todas esas madres, feliz día.