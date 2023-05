“No me arrugo”: César Augusto se despachó contra críticos de sus opiniones políticas

César Augusto Londoño es uno de los periodistas deportivos que ha estado por mayor tiempo en los medios del país y que se mantiene vigente. Sin embargo, el nacido en Manizales es blanco constante de críticas por su participación en el reconocido programa radial ‘El Pulso del Fútbol’.

Cabe recordar que este espacio se posicionó como el más escuchado en Colombia, mientras era dirigido por Hernán Peláez e Iván Mejía. Con el paso de los años, los personajes han cambiado y luego de la salida de Óscar Rentería, ahora Londoño es acompañado por Juan Felipe Cadavid.

Vea acá: Los Del Sur sacaron bandera gigante al revés e hicieron el ‘oso’ en El Campín

César Augusto Londoño le habló de frente a sus críticos

En los últimos meses, César Augusto ha utilizado sus redes sociales para hablar de la situación actual en Colombia y para lanzar sus críticas. Sin embargo, parece que el también arquitecto se cansó de recibir críticas y hasta amenazas por sus opiniones y aprovechó para hablar a través de un video en su cuenta de Instagram.

Vea también: Como empresario es un ‘10′: los negocios con los que Fredy Guarín sigue facturando

“Aquí les dejó a los que insultan y amenazan, a los que me dicen que antes no habla de política, a los que me ubican en la derecha, a los que creen que no critiqué otros gobiernos, a los que solo utilizan la ofensa como argumento. Solo para que se enteren”, ese fue el mensaje que acompañó el video de ‘Cesaralo’.

Londoño indicó que no tiene partido político, que no se casa con una sola ideología y que no se arruga ante el poder, para luego dar paso a unos audios de una entrevista a Álvaro Uribe Vélez en el programa ‘6 AM’ de Caracol Radio en el 2008.

En estas, le pregunta al exmandatario sobre temas de Derechos Humanos como el “talón de Aquiles” de Colombia ante el mundo y le deja varias reflexiones sobre la política de seguridad democrática, bandera del gobierno de Uribe. En la segunda le habló sobre la reelección y la ‘Yidispolítica’,