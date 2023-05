¿Impunidad? Iago Falque explotó contra los árbitros tras sufrir su dura lesión

El América de Cali lamentó una baja muy sensible en los últimos partidos. Iago Falque, una de sus grandes figuras, tuvo una situación infortunada que derivó en una fractura de tibia el pasado ‘Superclásico’ ante Atlético Nacional (4 de mayo), en medio de un arbitraje sumamente polémico para algunos.

La polémica se acrecentó a lo largo de las semanas y muchos cuestionaron a Andrés Salazar, el joven futbolista de Atlético Nacional que le cometió la falta; sin embargo, quedaron ambos en buenos términos y todo quedó en que son situaciones de juego. Eso sí, Falque tenía guardada una espina con los árbitros de dicho partido.

¿Qué dijo Iago Falque sobre su lesión?

A través de un diálogo con el ‘Petiso’ Arango, el español sostuvo en que los árbitros del FPC no cuidan a los jugadores y, además, que no se utiliza la tecnología para impartir justicia sobre las acciones peligrosas.

“Todos hablan de la lesión de Iago, ‘pobre Iago’, pero aquí estoy con mi fractura de tibia. Hay que proteger a los jugadores y ahí está el VAR. Hay que utilizarlo (...) Nunca pasa nada y eso no está bien”, señaló el español con pasado en la Roma y Torino de la Serie A.

Además, especuló sobre un doble racero que hay en ciertas jugadas y recordó una sanción que tuvo Carlos Darwin Quintero, comparándola con la que le cometió Andrés Salazar en su momento.

“A Darwin lo suspendieron dos partidos y al otro chico no le pasa nada. Me parten una tibia y pasa casi inadvertido. Eso no puede ser. Yo tengo 33 años y volveré, pero donde pase en otro momento puede ser más grave. Una cosa es que pase y otra es que al jugador no se le proteja”, complementó.