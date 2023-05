Una exigencia de Nairo Quintana habría sido clave para que no lo contrataran

Nairo Quintana parece haberse quedado sin cabida definitiva dentro del ciclismo europeo para la temporada 2023 y parece que una de razones sería una condición que él estaría pidiendo a los equipos que estuvieron interesados en él.

La misma fue expuesta por Georgina Ruiz Sandoval, conocida popularmente como la Goga, relatora oficial de la transmisión del canal Caracol para las principales competencias del ciclismo mundial.

La periodista mexicana fue entrevistada por el medio Pulzo que recogió sus palabras, entre las que destaca la particular situación.

Le puede interesar: Nuevo cántico colegial de hinchas de Millonarios despierta burlas rivales

Goga explica la exigencia de Nairo Quintana que complicó su contratación

Sobre la situación del corredor de 33 años, ella manifestó que “He hablado con directores deportivos y me dijeron que no lo pudieron incluir porque ya no tenían lugar en sus nóminas”.

Sin embargo, la exigencia de Nairo Quintana habría complicado más el tema: “Nairo es un líder y no firmará por un año, mínimo lo haría por 2, lo que complica su ingreso a un equipo”.

Vea acá: Reconocido medio quedó en evidencia al compartir un video bastante indebido

Parece ser que las escuadras quisieran probar solo por un año para ver cómo viene la relación, pero el deportista colombiano quiere tener mayor continuidad.

Por lo pronto, se ve muy complejo que pueda tener una oportunidad en la presente temporada que ya va llegando a la mitad de la misma y en la que ya se está disputando incluso la primer gran carrera del año, el Giro de Italia.