¿Mundial o ‘MIllos’? Óscar Cortés dejó claro cuál es su sueño y prioridad

Faltan pocos días para que inicie el Mundial Sub-20 en territorio argentino, y por supuesto, hay altas expectativas sobre la Selección Colombia que dirige Héctor Cárdenas. Tras un sobresaliente Sudamericano en su casa, la ‘Tricolor’ exhibió un buen fútbol y probablemente algunos le darán sus monedas para que haga una gran participación.

Una de las figuras, Óscar Cortés, fue el protagonista de un novelón que casi no terminaba. Millonarios no lo quiso prestar, pues venía siendo la gran figura del equipo, pero al fin no quiso problemas con la FCF y aceptó que estuviera en la preconvocatoria para la cita orbital.

Lea también: Luto en el FPC: Angie Valbuena, exjugadora de ‘Millos’, falleció en trágico accidente

¿Qué dijo Óscar Cortés?

A través de una entrevista con ‘El VBAR’ de Caracol Radio, el joven referente de 19 años no ocultó su ilusión por afrontar el Mundial de Argentina, certamen que calificó como “único” para él en lo personal.

“Gracias a Dios se dio la posibilidad. Era un anhelo estar en el Mundial y por dificultades en el club, de pronto no se podía dar (...) Obviamente la Selección es muy importante. Lo que tenía en mente con MIllonarios era muy bueno, pero creo que el Mundial es único”, expresó en diálogo con dicho espacio.

#YoEscuchoElVbarCaracol



🇨🇴🗣️"La Selección es muy importante": Óscar Cortés



🎙️El jugador en diálogo con @JuanRafaR17 para El Vbar Caracol previo a su viaje a Cali para concentrarse con la Selección Colombia Sub-20



📻Sintonícenos lunes a viernes de 2 a 4pm en @CaracolRadio pic.twitter.com/QwnYsJ1SUn — El VBAR CARACOL (@VBarCaracol) May 5, 2023

Esto da a entender que, más allá de las intenciones de ‘Millos’ por usarlo para el remate de Liga y Copa Sudamericana, su sueño en lo profesional a corto plazo es defender la casaca ‘cafetera’ en el Mundial, además de que hizo parte de todo el proceso para clasificar.

El calendario ‘Tricolor’ en fase de grupos

El combinado nacional debutará ante Israel el próximo 21 de mayo a la 1:00 p.m. (hora de Colombia); posteriormente, jugará contra Japón el 24 a las 4:00 p.m. y, para cerrar dicha instancia, se verá ante Senegal el 27 a las 4:00 p.m.

Los tres partidos se disputarán en La Plata (Argentina).