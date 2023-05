¿Le copiarán? El ‘Bolillo’ habló de refuerzos y hasta tiró comentario sobre Messi

El Junior de Barranquilla anda en buen nivel y logró treparse a la zona de disputa por la clasificación. El pasado fin de semana obtuvieron un triunfazo ante Millonarios en condición de local, y tienen entre ceja y ceja el vital objetivo de instalarse en cuadrangulares. Todos indican que el propio ‘Bolillo’ Gómez fue el responsable de lavarle la cara a sus jugadores después de la crisis.

Y para nadie es un secreto que Gómez anda con una lista de chequeo con posibles refuerzos para el ‘Tiburón’, pues hay vacíos en la nómina que en la dirigencia buscarán llenar. Uno de ellos, el gran anhelo del ‘Bolillo’, es el delantero Roger Martínez, quien tuvo pasado en la Selección Colombia y rescindirá contrato con el América de México.

¿Qué dijo el ‘Bolillo’ sobre fichajes?

En la conferencia de prensa, antes del partido ante Once Caldas por Liga, el DT fue consultado por el tema de Roger Martínez, que se filtró por algún sector de la prensa. Palabras más, palabras menos, el ‘Bolillo’ exhibió su peculiaridad sumándole a alguien más: Lionel Messi, quien rescindirá contrato seguramente con el París Saint-Germain.

“Me gustaría Roger, pero aún no tocamos nombres. También me gustaría tener a Messi, que ya va a terminar contrato”, fue la curiosa declaración de Gómez, quien tiene a su equipo momentáneamente en zona de ingreso a la fiesta final.

¿Cuándo juega el Junior?

Los ‘Tiburones’ jugarán de visitantes ante el Once Caldas este sábado 6 de mayo a partir de las 8:25 p.m. (hora local), en el Estadio Palogrande de la capital caldense.

Actualmente el elenco ‘Rojiblanco’ está de séptimo en la Liga, a falta de disputarse los partidos de la actual jornada. Por ahora suma 24 puntos en 17 juegos.