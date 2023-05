Germán Cano ‘destruyó' a River y habló sobre la opción de estar en Selección Colombia

La de este martes, sin duda, ha sido una de las mejores noches en la carrera del futbolista argentino Germán Ezequiel Cano. El atacante marcó un triplete ante River Plate en el Estadio Maracaná y aportó tres goles en la goleada por 5-1 que le propinó el Fluminense al cuadro argentino.

El exjugador del Deportivo Independiente Medellín fue implacable ante el ex-Atlético Nacional Franco Armani, a quien en el Fútbol Profesional Colombiano (FPC) varias veces le marcó en los ‘clásicos antioqueños’.

Vea acá: Jugador colombiano ‘sacó en cara’ sus estadísticas y protestó porque lo dejaron sin Mundial Sub-20

En la previa del duelo por la fase de grupos de la Copa Libertadores, Germán Cano habló con el periódico ‘El Colombiano’ de Medellín. En la nota publicada este martes, el de Lomas de Zamora habló sobre varios temas, entre ellos el de la opción de jugar con la Selección Colombia.

Vea también: ¡A ver ‘La Tricolor’! Estos son los horarios de Colombia en el Mundial Sub-20

En el entorno del fútbol en Colombia siempre estuvo sobre la mesa el tema de que el argentino se nacionalizara para vestir la camiseta de ‘La Tricolor’, un proceso que empezó a hacer y del que todos esperaban un final feliz.

El citado medio consultó a Cano sobre la posibilidad de que culmine el proceso de nacionalización y el artillero fue certero con su respuesta, así como lo es en el terreno de juego. “Ya es un tema cerrado”, así contestó el exjugador del DIM, quien manifestó que esto hacía parte de sus planes para no ocupar plaza de extranjero en el ‘Poderoso’.

Además, Germán insistió en que no recibió el llamado de ningún seleccionador, algo que tampoco lo animó a seguir con el proceso.

No, la verdad que eso ya es un tema cerrado. En su momento yo quería porque ocupaba un cupo menos de extranjero en el Medellín, que es mi casa y quiero mucho a la institución, pero debía estar mínimo dos años en Colombia y por cuestiones laborales no se pudo dar. Además, no recibí llamado alguno de algún seleccionador. Por ahora sigo acá en Fluminense, jugando y dando lo mejor por el club.

— Germán Cano