René Higuita se ‘puso la 10′ con propuesta para los partidos a puerta cerrada del FPC

Este miércoles, Atlético Nacional recibió en el Estadio Atanasio Girardot al Unión Magdalena por un partido de la jornada 15 de la Liga Betplay 2023-I. Los dirigidos por el brasileño Paulo Autuori tuvieron que volver a afrontar un partido a puerta cerrada.

Luego de los desmanes ocurridos en la previa del duelo ante el América de Cali, el ‘Verdolaga’ recibió tres fechas de suspensión de la plaza por el torneo local, mismas en la que no podrá contar con su público, en medio de la recta final de la fase del ‘todos contra todos’ del torneo.

Finalmente, el ‘Verde Paisa’ se quedó con los tres puntos al derrotar al ‘Ciclón’ por un marcador de 2-0, con dos tantos del delantero Jefferson Duque. Sin embargo, la acción que se lleva el protagonismo de esta nota se dio en el calentamiento previo al partido.

A través de sus redes sociales, René Higuita, exarquero y ahora miembro del Cuerpo Técnico de Nacional, dejó en el aire una propuesta para los encuentros a puerta cerrada. El ‘Loco’ manifestó que para esta clase de encuentros, los clubes deberían invitar a los niños acompañados por sus padres para que disfruten de este tipo de eventos.

Higuita reflexionó al decir que era una tristeza ver vacío este escenario y que ponía sobre la mesa esta idea.

Hoy que salimos acá a hacer el calentamiento y empezamos a ver esta tribuna vacía, se me viene a la algo. En vez de no traer afición, en vez de suspender el estadio, de cerrar las puertas, ¿por qué no pensamos en llenar, cuando sea a puerta cerrada, con los niños y sus padres? Digo yo, estos es una tristeza, pero toca enfrentarlo.

