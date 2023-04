“Unos pesitos”, Vélez le lavó la cara a la Dimayor por la plata de la carnetización

Carlos Antonio Vélez se refirió al dinero que se embolató de la anterior carnetización que hizo la Dimayor y que nunca entró a funcionar al pedirle al ente que devuelva la plata, eso sí, dejando en claro que los más de $2.700 millones son apenas unos pesitos que seguro están embolatados.

Entre 2018 y 2019 se realizó un proceso de carnetizaron a 230 mil hinchas de los distintos clubes del fútbol colombiano con los que se recaudaron $2.760 millones en el proceso llamado como enrolamiento.

Pese a que ya se adelantó ese proceso, desde la División Mayor del Fútbol Colombiano pidieron carnetizar nuevamente. ¿Y la anterior plata qué?

Vea acá: “Sujeto repugnante”, Iván Mejía fue contundente con uno de los ministros salientes

Carlos Antonio Vélez dice que lo de la carnetización son unos pesitos

Fue en su programa, Planeta Fútbol que habló de los procesos que se deben hacer para controlar a los violentos y de paso recordó el proceso anterior, pidiendo que se devuelva la plata, pero dejando en claro que no es que Dimayor la esté negando.

“Ustedes hicieron una campaña de carnetización. Me contaban ayer que cada persona llegó a pagar hasta 12 mil pesos. ¿A quién le pagaron? ¿Quién tiene esa plata?”.

¿Dónde está la plata?

“Si la tienen en la Dimayor, devuélvanla. Si es una empresa, entonces que la Dimayor, que la debió autorizar para hacer esa carnetización que no sirvió para nada, díganle a esa empresa que le devuelva la plata a la gente y arrancamos de cero”.

Están refundidos

“Yo sé que eso debe estar embolatado. No es que esté perdido. No veo a la Dimayor detrás de esos pesitos. No, la Dimayor no vive de esos pesitos”.

Le puede interesar: Petrosoccer, reconocido estadio colombiano tendría ese nuevo nombre

Unos pesitos

“Que le devuelva a la gente los pesitos que para la gente sí son importantes”.

Empezar de cero

“Arrancamos de cero con la tecnología moderna que identifica a la gente desde el documento de identidad”.