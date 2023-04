Volvió, pero con toda: Iván René Valencia reapareció en importante programa deportivo

Luego de dejar el fútbol profesional, Iván René Valenciano ha sido uno de los deportistas que incursionó en los medios como comentarista. El ‘Bombardero’ llegó a ser parte de Win Sports como comentarista en las transmisiones de Fútbol Profesional Colombiano (FPC).

Sumado a esto, el exjugador de clubes como el Junior de Barranquilla, el Atalanta de Italia y el Veracruz de México, también fue panelista del reconocido programa ‘Saque Largo’.

Iván René Valenciano regresó a los medios

De un momento a otro, el ‘Bombadero’ desapareció de los medios, más o menos desde octubre del año anterior. Esto generó preocupación, pues Valenciano ha atravesado por varios inconvenientes de salud, por lo que muchos de sus seguidores preguntaban en redes por su actualidad.

Sin embargo, en las últimas semanas surgieron noticias de Iván René, quien a través de sus redes sociales informó que abrió una escuela de fútbol llamada Goal Oriented Training F. C. (GOT F. C.) en Florida (Estados Unidos).

Días después, el exjugador lanzó su canal de Youtube, en el cual subirá contenidos de análisis, debate y otros temas relacionados con el Junior de Barranquilla y la Selección Colombia.

Por último, este lunes Valenciano hizo de manera oficial su retorno a los medios de comunicación. El barranquillero, de nuevo, será parte del panel de comentaristas del programa de Caracol Radio ‘El VBar’, que tiene como director al periodista Diego Rueda y en el cual participan otros exfutbolistas como Macnelly Torres, Aldo Leao Ramírez y Yulián Anchico.