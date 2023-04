“Me dolió”, Alberto Gamero se mostró indignado con el club de sus amores

Alberto Gamero, técnico de Millonarios, aprovechó la visita a Santa Marta para dejar en evidencia su tristeza por el desplante de parte del club de sus amores, Unión Magdalena.

Samarios y bogotanos igualaron 1-1 en la jornada 15 del fútbol colombiano con goles de Isaac Camargo (p) y Daniel Cataño y en el final del juego llegó el desahogo del entrenador visitante.

Fue en la rueda de prensa que el sonero sorprendió a algunos al expresar su indignación por el olvido recibido.

Gamero, triste por el olvido de Unión Magdalena

“Me dolió no ser homenajeado en Unión Magdalena porque soy el segundo jugador con más partidos en el club, el primero creo que es Aurelio Palacios, yo soy el segundo con 321 partidos”, manifestó en la conferencia de prensa posterior al encuentro.

“Me dolió no ser homenajeado, pero, sin embargo, eso no me va a quitar el amor, el cariño, el aprecio que le tengo a mi Unión Magdalena. Eso no me lo va a quitar nadie”, agregó.

“Me dolió no ser homenajeado en el UniónMagdalena porque soy el segundo jugador con más partidos (321)…”

Fueron las palabras de Alberto Gamero en rueda de prensa post partido.

Además, manifestó que “Le mandé un mensaje a don Eduardo Dávila, a toda la afición y me lo han valorado. Saben que Unión es de Santa Marta, de nuestra tierra, y lo voy a seguir queriendo hasta cuando esté vivo”.