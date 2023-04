“Por más memes que hagan...”, Xavi ‘explotó’ porque el fútbol se juega soleado

Ya casi inicia la recta final de las competiciones europeas, que empiezan a definir de a poco sus campeones. Por un lado, en el balompié español, el FC Barcelona es el líder del torneo pero no brilla y está dejando ir oportunidades para sentenciar el título. En cuanto a fútbol, no está brillando.

Los ‘Culés’ van por un pico bajo en el rendimiento de varios jugadores. Más allá de conservar la punta, los aficionados exigen un mejor fútbol y que se vuelva al triunfo. Por su parte, el técnico Xavi Hernández rescata ‘a muerte’ a sus jugadores, pero incluso sorprendió en el ‘mundo fútbol’ con unas declaraciones acerca del sol y del césped en los recintos.

A través de la conferencia de prensa, antes del partido contra Atlético de Madrid, el DT del ‘Barça’ se sostuvo en un planteamiento que hizo sobre la incidencia del sol y el alto césped en los resultados, específicamente en el empate 0-0 de visitante ante el Getafe, que se dio en la fecha previa por Liga.

Algunos lo respaldan, pero la gran mayoría ni puede creer lo que dijo, con el argumento de que “el fútbol siempre se ha jugado con sol”. Sin embargo, Xavi hace la comparación con otros deportes.

"A mi se me critica por todo, no me molesta nada, sé dónde estoy. A partir de ahí, ¿qué queréis saber, si me molesta el sol? Sí, me molesta el sol y no voy a cambiar de opinión.

Por más memes que me hagan el sol nos molesta, el campo seco no nos beneficia, ni a nosotros ni al espectáculo ni al Getafe tampoco.

Que le pregunten al entrenador del Getafe por qué no se regó el campo porque estaba más alto de lo habitual. No voy a parar hasta que haya una norma con exactitud porque en todos los deportes hay una norma por la superficie.

¿Por qué en el fútbol no? No me tengo que callar. Desde mi posición creo que tenemos que insistir en esto. En el golf, si no está el césped bien, no se juega. En el tenis, si llueve se para".

— Xavi Hernández, DT del Barcelona