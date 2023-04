“Pasan cosas raras”, el ‘Rifle’ Andrade no se calló por la situación de Nacional

Atlético Nacional obtuvo aire con la última victoria ante Melgar de Perú, por 3 a 1, en la reciente fecha de Copa Libertadores. Los dirigidos por Paulo Autuori aún no llenan la expectativa en lo futbolístico, pero lograron un triunfo para que sirva de envión anímico en un instante muy complejo.

Una cosa es la deportiva y otra la administrativa del club, pues la tensión entre hinchada y directivos no ha dado tregua. Hay fuertes críticas que provocaron la ruptura total entre la barra ‘Los del Sur’ y dicha rama, hecho que conllevó en los disturbios el pasado domingo en el Atanasio Girardot, previo al partido entre ‘Verdolagas’ y América de Cali. Lógicamente el partido no se jugó.

La crisis de Atlético Nacional conllevó a que voces autorizadas levanten su voz sobre lo que ocurre en el club antioqueño. Uno de ellos, Andrés ‘el Rifle’ Andrade, se motivó a hablar sobre el tema.

¿Qué dijo el ‘Rifle’ Andrade?

A través de una entrevista con ‘El VBAR’ de Caracol Radio, el actual jugador de Alianza Lima en Perú opinó de lo que está pasando en su exequipo. Fue muy crítico y le envió una ‘indirecta muy directa’ a los dirigentes, pues según él, no se están manejando las cosas como son.

“Me duele, porque un club con esa trayectoria y sé lo que la gente sufre, no me gusta verlo así, pero no puedo meterme en más cosas que sabía que iban a pasar. A veces uno dice, no quise salir de Nacional, pero ahora digo que gracias a Dios estoy en otro lugar, porque creo que se están manejando cosas raras por no decir más”, indicó el experimentado volante.

El caleño de 34 años lleva 10 partidos jugados en territorio peruano, donde marcó 1 gol y ejecutó 3 asistencias.