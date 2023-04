¿Tienen miedo? Hinchas de Boca están ‘llenos de dudas’ por el duelo ante el Pereira

Por la segunda jornada del Grupo F de la Copa Libertadores, Deportivo Pereira visita este martes al Boca Juniors de Argentina en la mismísima Bombonera. El equipo dirigido por Alejandro Restrepo igualaron a un gol en su estreno en este torneo ante el Colo Colo de Chile.

Por supuesto, en la afición del ‘Grande Matecaña’ hay una expectativa enorme, pues es su primera vez en esta competición y de inmediato, les tocó uno de los llamados “grupos de la muerte” junto a dos campeones. Más allá de lo que puede representar el ‘Xeneize’, hoy su presente no es el mejor.

Hinchas de Boca muestran su preocupación por el duelo ante el Pereira

El ‘Azul y Oro’ no viene en su mejor racha de la temporada, pues hay que señalar que no gana hace cuatro partidos. El equipo que ahora dirige Jorge Almirón, DT que pasó por Atlético Nacional en 2018, viene de igualar a cero goles frente a Monagas en Venezuela por la Libertadores.

Además, en el torneo local perdió los últimos tres partidos, dos de ellos como local: 1-2 vs. Colón, 1-0 vs. San Lorenzo y 0-1 vs. Estudiantes de La Plata. Lo anterior ha colmado la paciencia de sus hinchas, quienes ya no confían en su equipo y ven con peligro lo que pueda suceder en el choque ante el equipo risaraldense.

El reconocido creador de contenido, Davo, quien es hincha confeso de Boca Juniors, manifestó en una de sus transmisiones que está preocupado por la negativa racha del club de Buenos Aires e incluso, en una de sus apariciones indicó que iba a “fingir demencia” al poner su predicción del resultado ante Pereira.

Algunos, hasta le dieron un ultimátum a los jugadores y les señalaron que tienen que ganar este martes.

Por último, otro usuario de TikTok dejó claro que aunque el ‘Matecaña’ no está viviendo un buen presente, no hay que subestimarlo.