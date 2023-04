Dani Alves admitió que hubo penetración, pero insistió en que fueron relaciones consentidas

Liga BBVA MX Apertura 2022 Toluca vs Pumas UNAM Dani Alves of Pumas during the game Toluca vs Pumas UNAM, corresponding Round 14 the Torneo Apertura 2022 of the Liga BBVA MX at Nemesio Diez Stadium, on September 10, 2022.



Dani Alves de Pumas durante el partido Toluca vs Pumas UNAM, correspondiente a la Jornada 14 del Torneo Apertura 2022 de la Liga BBVA MX en el Estadio Nemesio Diez, el 10 de Septiembre de 2022. (Adrian Macias/Adrian Macias)