Alcalde de Medellín amenazó con no prestar más el estadio a Atlético Nacional

Daniel Quintero Calle, alcalde de Medellín, fue enfático en ponerle condiciones a los dirigentes de Atlético Nacional a los que les va a tocar empezar a pagar vigilancia para velar por la seguridad del estadio Atanasio Girardot o no lo volverá a prestar.

Además, los dirigentes de Atlético Nacional también fueron responsabilizados por parte del secretario de gobierno de Medellín, Juan Pablo Ramírez, por los graves disturbios que se presentaron,

Toda la tensión se debe por una ‘guerra’ declarada entre los directivos de la institución y la barra más popular del club, Los Del Sur.

Daniel Quintero anuncia no prestar el estadio a Nacional

“No vamos a tolerar la violencia. Me toca poner hasta 800 policías por cada partido. No prestaremos el estadio a Nacional hasta que no se acuerden condiciones mínimas de seguridad entre barra y directivas, y la vigilancia sea pagada por el equipo. Prefiero a los policías cuidando a la gente en las calles”, publicó el alcalde de Medellín en su cuenta de Twitter.

Secretario de Gobierno de Medellín culpó a los dirigentes de Nacional

Antes de esto, en la transmisión de televisión, Juan Pablo Ramírez lamentó lo sucedido, pero quiso dejar en manifiesto la responsabilidad de la dirigencia de Atlético Nacional por lo acontecido.

Responsabilidad de los dirigentes de Atlético Nacional

“Rechazamos de manera categórica la violencia por parte de los hinchas, pero queremos que quede muy claro y se establezca la responsabilidad de los dirigentes de Atlético Nacional en estos destrozos, en las lesiones de los policías, en los jóvenes lesionados y ensangrentados por la renuencia de club a escuchar a su hinchada”.

No escucharon

“Se negaron a escuchar las fuerzas vivas del equipo y estas responsabilidades tendrán que ser establecidas a lo largo de esta semana y el club Atlético Nacional debe darse cuenta que con su actitud lo que ha generado es esto. Su responsabilidad es clara y contundente”.

Injustificable la violencia de los hinchas

“Vamos a individualizar de manera directa a los hinchas que cometieron agresiones”.

Toda la ciudad en riesgo

“La responsabilidad de todo lo que vimos hoy y presenciamos hoy en el estadio, quiero que quede absolutamente claro frente a la indiferencia y los oídos sordos de la dirigencia de Atlético Nacional que pone en riesgo a toda una ciudad, como si esto fuera un juego, la vida de la gente. Quiero que su falta de escucha a llevado a poner a toda una ciudad en medio de esto”.