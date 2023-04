“Hablamos con él”, grande del continente apunta por James Rodríguez

El dueño de Botafogo, el empresario estadounidense John Textor, ha vuelto a hablar del centrocampista colombiano James Rodríguez que quedó como agente libre, luego de su salida del Olympiacos de Grecia.

De hecho, antes de que saliera del Al-Rayyan de Qatar, el empresario contó: “Hemos estado hablando con él”.

En ese momento confesó que “mis hijos crecieron viendo a la selección de Colombia y él era uno de sus jugadores favoritos”.

Ahora, luego de su paso por Grecia, Textor volvió a hablar del tema y dijo que solo es que el colombiano lo contacté y todo se hará realidad.

En Botafogo le abren las puertas a James

“Me gusta ver a estos grandes jugadores, es un caso parecido con Cavani... Llevo muchos años viendo a James, mis hijos también”, declaró el empresario en plena rueda de prensa de su equipo.

“Estos jugadores deben querer ser elegidos, querer estar aquí, deben querer jugar. Él (James) es muy bueno, no sé por qué no le fue bien en el otro club, pero si el gran jugador llega por el precio justo...”, amplió.

Y confirmó que: “es cierto que hablamos con el representante de James. Pero hasta que él no diga que quiere jugar aquí..., ese es el momento clave para mí. Necesita levantar el teléfono y decir que quiere jugar en el Botafogo. Eso no ha sucedido todavía. Seguiremos buscando, pero hasta ahora no ha pasado nada”. “Puede ser una respuesta que decepcione a los ‘fans’. Pero no contrato celebridades. Buscamos buenos jugadores para el equipo, para la reserva y para la base. Si tienes una oportunidad que se ajusta a tu presupuesto y que se puede desarrollar, intentémosla”, finalizó.

Los números de James Rodríguez en su paso por Olympiacos

James llegó al Olympiacos el pasado mes de septiembre tras rescindir contrato con el equipo catarí de Al-Rayyan y cuando debutó, el campeonato marchaba en la quinta jornada.

En total, el colombiano jugó 23 partidos entre Liga y Copa en los que anotó 5 goles y dio 6 asistencias.

Números de James en Liga de Grecia

Partidos jugados: 20

Titular: 18

Goles: 5

Asistencias: 6

Números de James en Copa de Grecia

Partidos jugados: 3

Titular: 0

Goles: 0

Asistencias: 0

Números de James en Europa League

Partidos jugados: 0

Titular: 0

Goles: 0

Asistencias: 0