“A mí no me engaña”, Eduardo Luis se fue contra Autuori por sus objetivos con Nacional

Atlético Nacional ultima detalles para el ‘Superclásico’ frente al América de Cali. Un partido de alta tensión para los ‘Verdolagas’, que están metidos en zona de clasificación pero que no enamoran al hincha. Su más reciente derrota frente al Junior de Barranquilla, sin duda, fue objeto de duras críticas.

Y no sólo es por lo que muestra el equipo. En una rueda de prensa, Autuori expresó que su principal objetivo es potenciar la cantera del club y superar la clasificación a cuadrangulares. Toda la hinchada de Nacional estalló, pues la camiseta indica que “debe ser campeón de las competiciones que se jueguen”.

El vainazo de Eduardo Luis a Autuori

A través de su canal de YouTube, el famoso ‘Toxi relator’ de Win Sports dio su postura al respecto. Así como los hinchas, él se aterró por las declaraciones del técnico brasileño.

Eduardo Luis le dijo a Autuori que “a él no lo engañaba”, pues de acuerdo con López esos no deben ser los objetivos reales de Atlético Nacional. Sólo sirve un objetivo en particular: salir campeón de todo lo que se vaya a jugar.

“Atlético Nacional no es Envigado, que es una cantera del país. Usted nos quiere convencer a todos de que lo llevaron a Nacional para eso. De una vez le dejo claro: en Nacional todas las veces, en todos los torneos, el objetivo será salir campeón”, indicó.

Si el objetivo radicaba en potenciar las fuerzas básicas de Nacional, el narrador no encontró alguna promesa que recibiera el ‘espaldarazo’ de Autuori: “Perea juega minuticos, Ángel también”, entre otros.

¿Lo criticó por falta de empatía?

En su espacio de opinión, Eduardo Luis le envió una crítica a Autuori por no tener “suficiente empatía por el hincha”, esto por ‘no resbalarle’ el flojo juego de algunos partidos en las conferencias de prensa.

“¿Y el hincha? No, señor. La responsabilidad suya es más de la que usted cree. El populista fue usted, y lo dice alguien que viene defendiendo el proyecto de Autuori. Estoy dudando si el señor es el ideal”, expresó.

Vea el video completo: