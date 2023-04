“No es un geriátrico”: Vélez ‘cerró la puerta’ al regreso de un histórico de Nacional

Para esta temporada, el Fútbol Profesional Colombiano (FPC) tuvo grandes regresos de futbolistas que triunfaron en el balompié del extranjero. Este es el caso de jugadores como Juan Fernando Quintero con el Junior, Carlos Darwin Quintero con el América de Cali, Hugo Rodallega con Independiente Santa Fe y Cristian Zapata con Atlético Nacional.

Aunque para muchos, la mayoría de estos nombres ya no están en condiciones o ya no pueden brindar lo mejor de su fútbol, otros señalan que no le agregan nada a la Liga Betplay y que sus salarios no son acordes a su aporte futbolístico en los diferentes clubes a los que llegan.

Carlos Antonio Vélez y su rechazo al regreso de un histórico al Atlético Nacional

Este viernes, el periodista Carlos Antonio Vélez habló en su espacio ‘Palabras Mayores’ del programa Planeta Fútbol sobre el posible regreso de un futbolista histórico al Atlético Nacional. El comunicador dio a conocer la posibilidad que tendría David Ospina de retornar al arco del ‘Verdolaga’.

Vélez se mostró en desacuerdo con lo que buscaría hacer Lucas Jaramillo, exjugador y propietario de una agencia de representación a la cual pertenece Ospina. El comunicador manifestó que el ‘Verde de Antioquia’ tiene cubierta la posición de guardameta por lo menos para los próximos 10 años.

Recordó que en la actualidad está Kevin Mier, además de Harlen ‘Chipi Chipi’ Castillo. Que detrás de estos viene el arquero de la Selección Sub-20 Luis Marquines y otros más de la juvenil, por lo que Ospina tendría muy difícil la opción de adueñarse del pórtico ‘verdolaga’.

Criticó a los técnicos del fútbol colombiano al manifestar que “esto no es un geriátrico” por las recientes contrataciones de hombres experimentados que están en el ocaso de su carrera.