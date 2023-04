Barra de Nacional no aguantó más y anunció una “ruptura total” con la dirigencia

Atlético Nacional no vive en su mejor época deportiva. El título de Copa Libertadores en 2016 parece quedar muy lejos en el retrovisor, mientras que los fanáticos ‘Verdolagas’ exigen resultados exitosos y ganar todo lo que esté en juego. Su rendimiento en Liga no gusta, y la postura de sus directivos no llena de satisfacción a la hinchada.

Eso sí, hay un problema enorme de fondo. Desde que inició el semestre, han llamado poderosamente la atención varios reclamos sobre la dirigencia actual, encabezada por Carolina Ardila, Benjamín Romero y Mauricio Navarro.

Lea también: ¿Qué tan cierto hay de que David Ospina pueda regresar a Atlético Nacional?

Ruptura total con ‘Los del Sur’

A través de su cuenta oficial de Twitter, la afición de ‘Los del Sur’ denunció el actuar de los directivos de Atlético Nacional. La situación es muy preocupante, pues se juzga a las figuras representativas del club por “censurar” y hasta “romper relaciones” con los aficionados.

Según los argumentos de Benjamín Romero, las fuertes críticas a la gestión de Paulo Autuori no gustaron absolutamente nada. Este sería el motivo para que se tuviera una “postura de veto”, tal como menciona el comunicado de la barra.

Es más, la barra denuncia que en el primer partido de Copa Libertadores, ante Patronato de Paraná en Argentina, “los señores Romero y Navarro intentaron impedir el ingreso de hinchas de Nacional”, además de no permitir ingreso de trapos ni instrumentos.

Hay otro detalle importante, que radica en la intención de los directivos acerca de “sancionar a su propia hinchada por razones inexistentes” y sólo “justificar una ruptura que hoy consigue”.

¿Consecuencias? Pues la barra no estará presente en las mesas de coordinación logística, de seguridad o convivencia para los próximos partidos. Hay un divorcio total.

La dirigencia de Nacional traicionó a su Pueblo y a su Hinchada



¡Carolina, Benjamín y Navarro los peores dirigentes de la historia! — Los Del Sur (@LDSoficial) April 14, 2023

Se está a la espera de un comunicado oficial de Atlético Nacional que explique su versión de los hechos.