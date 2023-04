Develan la rabieta de James Rodríguez que terminó en su salida de Olympiacos

El colombiano James Rodríguez y el Olympiacos confirmaron la inmediata salida del centrocampista del equipo griego que es el segundo con el que rompe en la misma temporada tras su salida de Al-Rayyan y en esta ocasión una pataleta suya habría derivado en su salida.

“Olympiacos FC y @jamesdrodriguez han decidido poner fin a su cooperación. James siempre será parte de nuestro club y miembro de la familia ‘rojiblanca’. Queremos darle las gracias por su servicio y le deseamos mucho éxito en el futuro”, publicó el club heleno.

Posterior a esto, la prensa griega ha entregado detalles de lo sucedido e indican la cronología de lo sucedido con el colombiano.

Vea acá: Déjà vu: cero y van tres seguidas para James que sale antes de tiempo de sus equipos

La pataleta de James Rodríguez en Olympiacos

Todo comenzó con su salida en el clásico que su equipo perdía 2-0 ante Panathinaikos en el entretiempo. A él no le gustó para nada el cambio e hizo una pataleta que no le gustó a su entrenador José Anigo.

Según reseña el medio To10 de Grecia, el DT le pidió al día siguiente que se disculpara, pero James Rodríguez se negó y se marchó sin entrenar.

“Tú eres James Rodríguez. Tienes que dar ejemplo con tu imagen en el campo, pero también con tu comportamiento. Quiero que salgas al campo y pidas disculpas a tus compañeros”, le dijo Anigo a Rodríguez antes del entrenamiento del lunes, según cita el mencionado medio.

“El colombiano, sin embargo, no solo no aprovechó esta oportunidad para cerrar la historia de Leoforos, sino que se fue al vestuario. ¡Tomó su bolso y se fue de Rentis! Por qué; Porque todavía no podía aceptar que hubo un cambio en el descanso”, continúa el relató

Además, James tampoco se presentó al día siguiente al entrenamiento y posteriormente se conoció el desenlace con el final del contrato entre las partes.

Vea también: Le llueve ‘palo’ al Cantante del Gol por su nueva perlita en plena transmisión

Cronología de la salida de James de Olympiacos

Domingo: rabieta por ser sustituido al entretiempo ante Panathinaikos.

Lunes: se niega a pedir disculpas a sus compañeros y se va sin entrenar.

Martes: No fue a entrenar.

Miércoles: No aparece ni convocado para el partido de su club.

Jueves: Se anuncia el final del contrato de James Rodríguez con Olympiacos.

Los números de James Rodríguez en su paso por Olympiacos

James llegó al Olympiacos el pasado mes de septiembre tras rescindir contrato con el equipo catarí de Al-Rayyan y cuando debutó, el campeonato marchaba en la quinta jornada.

En total, el colombiano jugó 23 partidos entre Liga y Copa en los que anotó 5 goles y dio 6 asistencias.

Números de James en Liga de Grecia

Partidos jugados: 20

Titular: 18

Goles: 5

Asistencias: 6

Números de James en Copa de Grecia

Partidos jugados: 3

Titular: 0

Goles: 0

Asistencias: 0

Números de James en Europa League

Partidos jugados: 0

Titular: 0

Goles: 0

Asistencias: 0