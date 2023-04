“Desconfío de los calvos”: Melissa Martínez ‘soltó' una teoría que aterró a muchos

Este miércoles, tanto el Olympiacos como el propio James Rodríguez informaron que sus caminos se separaron y que el centrocampista cucuteño no continuará en el equipo de El Pireo. La noticia tomó por sorpresa a muchos, pues aunque el ‘10′ había estado ausente en las últimas jornadas, no había tenido un rendimiento que llevara a pensar en su salida.

Por supuesto, este ha sido tema de conversación en los diferentes espacios deportivos de los medios y en redes sociales. Ahora, la incógnita está en cuál será el próximo equipo del internacional con la Selección Colombia.

Vea acá: Piden al ‘Cantante del Gol’ que “elimine” icónica frase por un detalle particular

Melissa Martínez y su razón para ‘desconfiar’ en los calvos

En el programa ‘El VBAR’ de Caracol Radio, los panelistas hablaron sobre cuál sería la mejor opción o al menos, la de su predilección para el futuro de James. En medio de la conversación, apareció ‘Danielito’, con uno de sus habituales chistes.

Vea también: Cali se podría quedar sin ningún jugador profesional por la crisis que vive

Al hablar sobre una posible llegada de Rodríguez al FPC, este personaje señaló que habría un equipo al que no iría: el Independiente Medellín. ¿La razón? ‘Danielito’ señaló que el técnico del DIM es calvo y al zurdo no le ha ido bien con técnicos de estas características (Zinedine Zidane, Rafa Benítez).

De inmediato, Melissa Martínez agregó que ella “desconfía” de los calvos. Al ser preguntada por el motivo, la periodista manifestó que no lo hace porque “si alguien no es capaz de cuidar algo tan sagrado como el cabello, no va a cuidar más nada”.

Sus compañeros se rieron y entre ellos, Steven Arce le indicó que la caída del pelo es algo genético, por lo que en muchos casos o en su mayoría, no es posible detener este hecho.