‘Teo’ Gutiérrez se desahogó por su suplencia e hizo pedido al DT del Bucaramanga

Para ningún seguidor del Fútbol Profesional Colombiano (FPC) es un secreto que Teófilo Gutiérrez es uno de los jugadores históricos del balompié local en las últimas décadas. El del barrio ‘La Chinita’ ha saboreado las mieles del éxito tanto en Colombia como en el extranjero.

Sin embargo, ahora no vive su mejor momento y parece que a sus 37 años, el final de su carrera está cada vez más cerca. Su llegada al Atlético Bucaramanga generó gran expectativa, pero ‘Teo’ no ha podido demostrar lo mejor de su fútbol y en la actualidad, incluso, ni siquiera viene siendo titular.

En su más reciente salida por el torneo local, el Bucaramanga logró llevarse un empate del Estadio Hernán Ramírez Villegas al igualar a un tanto frente al Deportivo Pereira. Al igual que en los otros tres partidos más recientes, ‘Teo’ no estuvo en el once titular y solo ingresó para disputar la recta final del duelo.

El exjugador del Deportivo Cali y el Junior de Barranquilla habló con el diario ‘Vanguardia’ y dejó claro que no está contento con su actual situación, aunque dejó claro que por encima de los nombres está el equipo. Eso sí, destacó un detalle y es que es la primera vez en su carrera que se ha visto relegado a ser suplente por tanto tiempo.

La verdad que nunca pregunto de por qué me ponen, ni por qué me sacan, soy un profesional en todo sentido, respeto a cada persona, a cada entrenador, pero nunca me había pasado tanto tiempo, ni en la Selección (Colombia).

Pero bueno, creo que hay que asimilarlo de buena manera, con responsabilidad y ojalá los que estén puedan darle mucho al Bucaramanga que es una ciudad muy bonita, una hinchada espectacular y que puedan ponerle una estrella al escudo, porque en la historia quedan los mejores.

— Teófilo Gutiérrez