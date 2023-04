“Conmigo no, muchacho”, Autuori se descuadernó y le cantó la tabla a un periodista

A Paulo Autuori, técnico de Nacional, parece que le cayeron más duro las preguntas de los periodistas que la derrota ante Junior y esto sí lo desencajó en plena rueda de prensa.

Posterior a la derrota como local del cuadro antioqueño ante el barranquillero, en el estadio Atanasio Girardot, el brasileño atendió a los medios, pero hubo un momento en el que se descuadernó.

Fue con el periodista Luciano González con el que tuvo un roce e incluso lo llamó de populista por hacer preguntas convenientes para el público.

Autuori terminó regañando a un periodista

El comunicador incluso refutó a un primer llamado de atención al cuestionar: “¿No le puedo preguntar?”, cuando hacía referencia que el DT enviaba un mensaje de tranquilidad de que “casi que no ha pasado nada”, pero a los hinchas ese mensaje de tranquilidad puede que no fuera de aceptado.

Allí apareció la respuesta del experimentado Paulo Autuori que se fue de frente contra el comunicador.

Siempre tranquilo

“Esa es una pregunta que uno hace para ser simpático y popular con la gente. Yo no estoy acá para tomar medidas populares o para ser simpático, yo soy un líder y no voy a perder mi tranquilidad. En 48 años de carrera, jamás he perdido mi tranquilidad”.

Mentiroso

“Yo no he dicho que no ha pasado nada, ¿Cuándo utilicé ese término? Dímelo. ¿Cuándo?”

Sin capacidad de análisis

“Ustedes preguntan lo que la gente quiere escuchar y la prensa tiene una responsabilidad enorme porque es fundamental en el proceso del fútbol y cómo trasciende a la vida económica y social. Eso no es análisis. Usted no tiene condición de analizar de manera profunda porque pienso que sabe, pero saber sin practicar todavía es no saber. Eso es un discurso de nada”.

Términos inadecuados

“Yo estoy calmado porque así soy y no voy a perder mi tranquilidad por un partido de fútbol. Ustedes usan términos como si fuera un drama o una tragedia en el fútbol. ¿Entonces la Covid-19, donde murió un montón de gente, qué términos vamos a utilizar? Ustedes vulgarizan los términos”.

No le debo nada a nadie

“No, no, no. Mira, muchacho. Conmigo no. Yo no le debo nada a usted ni a nadie. ¿De acuerdo?”.

Pocas acciones

“Ese discurso popular conmigo no va. Por eso Suramérica está así. Mucho discurso y pocas acciones que son necesarias”.