Ciclista financia su carrera a los JO de París 2024 con fotos en OnlyFans

No cabe duda de que OnlyFans ha beneficiado a miles de personas alrededor del mundo, que optaron por emprender en la polémica aplicación.

Y es que una gran cantidad de internautas han emprendido en el sitio, con la finalidad de engrosar su cartera o como una ayuda para salir adelante.

De esta manera, algunas estrellas de la aplicación lograron posicionarse en el top, por lo que se volvieron millonarias.

Las mexicanas Celia Lora, Yanet García y Karely Ruiz se convirtieron en referentes, que cumplieron varias de sus metas, con el apoyo de sus suscriptores en OnlyFans.

Con esta idea, algunas mujeres utilizan OnlyFans como un respaldo para sus estudios, una segunda profesión o impulsar su carrera deportiva.

Ciclista promueve su OnlyFans para financiar su carrera rumbo a los JO

Tal es el caso de Alexandra Ianculescu, una deportista de élite que se encuentra en el top de do disciplinas.

Y es que ella participó en los Juegos Olímpicos de Invierno, en la prueba de patinaje de velocidad, pero ahora aspira a estar presente en la justa de verano que se va a celebrar en París 2024.

Sin embargo, con el objetivo de facilitar económicamente su objetivo, abrió una cuenta en OnlyFans.

“Soy atleta olímpica, pero publicar fotos sexys en bikini en OnlyFans desde 2021 paga mis cuentas: el dinero es una locura. Me importaba lo que pensara la gente, pero luego me di cuenta de que sus opiniones no pagan mis cuentas”, dijo a Daily Star.

Del patinaje de velocidad al ciclismo de pista

Luego de estar en patinaje de velocidad, ahora anhela competir en ciclismo de pista, donde también deslumbra y en la que prueba suerte desde hace apenas un lustro.

“En 2018 probé el ciclismo en pista por primera vez... y me enamoré por completo, fue una combinación natural hecha en el cielo. Y se sintió fácil de hacer, porque tenía el poder del patinaje. Cada vez que empujaba, me cruzaba con la gente, así que me enganché totalmente”, indicó.

La deportista resaltó que OnlyFans le ayuda a sobrevivir, al pagar el alquiler, comestibles y cubrir las facturas del ciclismo y café.