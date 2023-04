“No puede hacerse responsable”, Once Caldas se pronunció sobre captura de jugadores

Jugadores detenidos Once Caldas

Once Caldas emitió el primer comunicado oficial, luego de conocerse la captura de 3 jugadores que fueron detenidos por la Policía Nacional por el delito de extorsión.

“El Gaula Caldas en coordinación con la Fiscalia 2 local de Manizales, logran la captura en flagrancia de 03 personas de sexo masculino por el delito de Extorsión, momentos en que recibían la suma $500.000 por parte de una estudiante de medicina (nacionalidad Española) a cambio de devolver un celular Iphone que se le habían hurtado días antes (sic)”, indica el informe policial.

Dicho informe también detalla que los 3 capturados “son jugadores profesionales del equipo de fútbol Once Caldas”.

Comunicado oficial de Once Caldas sobre los detenidos

“COMUNICADO

Manizales, 10 de abril del 2023

Once Caldas S.A. informa a nuestros hinchas, medios de comunicación y público en general, que el 9 de abril del presente año, la Policía Nacional hizo captura de tres jugadores juveniles pertenecientes a las divisiones inferiores de nuestro Club por la presunta comisión de un hecho delictivo.

El Club es respetuoso de la ley y de los derechos de los juveniles como personas presuntamente incursas en un delito, motivo por el cual, acataremos y estaremos atentos a las decisiones de la Administración de Justicia con la que colaboraremos en lo que sea necesario.

Es importante aclarar, que las presuntas conductas cometidas no corresponden con los valores y lineamientos de la institución, por lo que Once Caldas S.A. no puede hacerse responsable ni solidario de las acciones individuales o desplegadas a título personal y ajenas al ámbito deportivo que los jugadores o funcionarios realicen en su tiempo libre.

Enfatizamos que respetuosos de los derechos que les asisten como personas sometidas a un proceso penal, en especial la presunción de inocencia y derecho de defensa, contarán con el apoyo jurídico necesario y, una vez finalizado el proceso, desde el Once Caldas S.A. se tomarán las medidas pertinentes.

Lamentamos y rechazamos cualquier actuación indebida o ilegal que pueda cometerse por cualquier miembro de nuestra institución y no seremos tolerantes con conductas al margen de la ley”.