¿Qué pasa con Yerry Mina? Lo tienen ‘borrado’ en el Everton y está al filo de la ‘B’

El Everton pasa por una situación muy compleja en la Premier League, y más ahora tras la derrota ante el Manchester United por 2-0 en condición de visitante, con goles de Scott McTominay y Anthony Martial. A los ‘Toffees’ únicamente les sirve ganar y seguir en esa racha, pues la tabla en la parte baja anda apretadísima y cualquiera puede bajar a la Championship.

Y está claro que el Everton venía de lograr dos resultados ni tan negativos (empates por 2-2 ante Chelsea y 1-1 vs. Tottenham), pero de un punto por partido no servía mucho en esta situación. Otra cuestión radica en que uno de sus referentes en la defensa, Yerry Mina, tampoco juega.

Lea también: Germán Cano la ‘rompe’ en Fluminense: hasta Jhon Arias anhela verlo en la ‘Tricolor’

¿Qué pasa con Yerry Mina?

Resulta que el zaguero central ya acumula casi tres meses sin competir en cancha, ni entrando desde el banco de suplentes. Sí ha sido convocado en los últimos partidos, pero no entra ni en las opciones de recambio del técnico Sean Dyche.

Su último partido fue el 21 de enero, en la derrota 2-0 del Everton frente al West Ham (en ese entonces dirigido por Frank Lampard). Justo ese encuentro le costó la cabeza al técnico inglés, quien fue sustituido posteriormente por Dyche.

No se trata de lesiones. Simplemente el técnico no lo ha considerado como la gran prioridad para ser ese bastión en la defensa; además, su ausencia le ha costado no ser llamado a la Selección Colombia en los últimos partidos, bajo las órdenes de Néstor Lorenzo.

¿Qué le queda al Everton?

Los ‘Toffees’ deberán afrontar 8 partidos antes de que culmine la Premier League y se conozca si seguirán en la máxima categoría para la temporada 23/24.

Por ejemplo, el próximo partido será ante el Fulham de local, el próximo sábado 15 de abril a partir de las 9.00 a.m. (hora de Colombia).