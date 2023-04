Messi superó impresionante récord de Cristiano Ronaldo y él no podrá recuperarlo

Gracias a una grandiosa actuación con el Paris Saint-Germain, Lionel Messi superó impresionante récord de Cristiano Ronaldo en el fútbol europeo. El argentino no para de acumular marcas desde que CR7 se fue a Arabia Saudita, país en el que le ha ido muy bien cuando de goles se trata.

Le puede interesar: Messi “debería haber dicho a ‘Dibu’ que mostrara respeto”

El 8 de baril de 2023, Lionel Messi metió un gol en la victoria del Partis Saint-Germain contra el Nice en la Ligue 1 2022-23. Este gol le permitió superar un impresionante récord que tenía Cristiano Ronaldo: el máximo goleador histórico del fútbol europeo a nivel de clubes.

‘Leo’ llegó a 702 goles en 841 partidos, cifra con la que dejó atrás a CR7, quien tiene 701 goles en 949 partidos. Lo llamativo es que Cristiano no podrá recuperar dicho récord, por lo menos no por ahora. Mientras el portugués esté en Al Nassr y no regrese a un club europeo, Messi le sacara ventaja en dicho rubro.

Los goles de Lionel Messi en el partido Nice vs. Paris Sanint-Germain.

El gol de Lionel Messi en la victoria contra el Nice llegó en el minuto 27, cuando remató de primera ante un buen pase de Nuno Mendes. El argentino abrió el marcador y más tarde, en el minuto 76, asistió a Sergio Ramos para que anotara el 0-2 definitivo.

>>Más novedades del fúrtbol internacional en ComuTricolor<<