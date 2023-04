“Me equivoqué”, Diego Saviola pidió disculpas por el trato despectivo a su colega

El periodista deportivo y líder del espacio Deportes Sin Tapujos, Diego Saviola, estuvo en el ojo del huracán mediático luego de un trato despectivo hacia su colega, Alejandra Ramírez, a quien había desprestigiado y hasta le comentó en pleno programa que “habla por hablar” y que mejor “se quede calladita”, cuando hablaban de la banda de rock Caifanes.

En dicho espacio, donde se aborda con profundidad lo que sucede en el fútbol caleño, se dio el suceso en el que se catalogó a Saviola de “machista y grosero”. Puntualmente Daniela Rojas Aldana, periodista deportiva, había denunciado el tema a través de sus redes sociales.

@diegosaviola10 es un machista y grosero, este es la clase de panelista que tienen en su Programa? La verdad deja mucho que desear su actitud ya que no es la primera vez que lo hace

@johangomez84 @SVargasOK @titopuccettic @johamorenoG @jennygameza @AdrianMagnoli @DIRECTVSportsCo pic.twitter.com/cWRJeDutTQ — Daniela Rojas Aldana (@dani_rojas92) April 2, 2023

¿Qué dijo Diego Saviola al respecto?

El director del espacio, también panelista de algunos programas en Directv Sports, rompió el silencio y pidió disculpas ante la opinión pública por lo sucedido con Alejandra Ramírez, argumentando que no es machista y que cometió un error como cualquier ser humano.

“...Ofreciendo excusas públicas por los hechos ya conocidos con la periodista Alejandra Ramírez. Cometí un error, no como se está magnificando, pero sí se cometió un error, como pudo haber pasado con un hombre”: así inició su alocución el comunicador.

Así mismo, aclaró que no importaba tanto si el lío era con un hombre o con una mujer. El problema fue la equivocación de Saviola, quien le habría pedido disculpas de inmediato a su colega por el trato despectivo.

“El tema aquí no es si es hombre o mujer, el tema es que me equivoqué. Debí dejarle hablar y no decirle que calladita se ve mejor. Inmediatamente sucedió eso yo le ofrecí excusas delante del grupo a Alejandra Ramírez, pero no se ha contado. Solo quería contar lo que así fue”, complementó.

De tal manera, Saviola indicó que en dicho programa deportivo han trabajado con mujeres desde que se creó el mismo.

“Siempre le hemos abierto espacios a la mujer, pero no quiero hablar de eso. Se trata de ofrecer un millón de excusas y prometer que esto no vuelva a suceder”, complementó.

Para complementar la alocución, el periodista adjuntó algunas declaraciones de compañeros suyos en el programa, quienes indican que no se trata de “machismo” y además respaldaron al conductor del espacio.