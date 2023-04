“No juega a nada”, ídolo de Nacional está ‘disgustadísimo’ con Paulo Autuori

Atlético Nacional hizo su debut en la actual Copa Libertadores y venció 1-2 de visitante a Patronato de Paraná, actual inquilino de la Primera B Nacional en el balompié albiceleste. Los dirigidos por Paulo Autuori iniciaron perdiendo y, en la definición del cotejo, remontó con doblete de Dorlan Pabón.

Aunque los tres puntos fueron importantísimos para Nacional, todavía quedan algunas dudas respecto al funcionamiento del equipo. A la fanaticada no le gustó cómo afrontó el ‘Verdolaga’ dicho encuentro, y más bien se catalogó la remontada como una “salvación del papelón” en su primer partido.

Varios referentes han compartido sus opiniones sobre este Atlético Nacional en construcción, donde seguro buscarán figurar y ser protagonistas en la ‘Gloria Eterna’, además de pelear el título liguero en los dos semestres.

Lea también: Dorlan Pabón se lució y Nacional evitó un papelón contra Patronato en la Libertadores

A través de una entrevista con ‘El Alargue’ de Caracol Radio, el histórico lateral Farid Díaz, campeón de la Copa Libertadores en 2016 con Nacional, señaló que el ‘Verde Paisa’ no juega a nada y que gran responsabilidad es de su técnico, Paulo Autuori.

“Los hinchas de Nacional están acostumbrados a que se jueguen bien. Nacional prefiere que el equipo juegue bien así no consiga los resultados a que juegue, gane y no guste.

A mí no me convence Nacional, no juega a nada. Para mí, tiene que ver mucho el técnico”.

— Farid Díaz, exjugador de Atlético Nacional