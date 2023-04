Alexander Mejía rompió el silencio sobre las graves acusaciones de racismo de Marco Pérez

Alexander Mejía rompió el silencio sobre las acusaciones de racismo de Marco Pérez. Debido a que Pérez aseguró que él lo trató de esclavo, había expectativa por conocer la versión de Mejía. Como se esperaba, el jugador del Unión Magdalena rechazó la versión de su colega apelando a su enorme recorrido como futbolista y también a sus valores como persona.

En la tarde del 3 de abril de 2023, Alexander Mejía utilizó su cuenta de Instagram para publicar un comunicado con el que respondió a las acusaciones de Marco Pérez. En el inicio del comunicado, ‘Alex’ sacó a relucir sus raíces afrocolombianas y dejó caro que rechaza por completo la acusación de Pérez.

El comunicado continuó dando razones por las cuales las palabras de Pérez no concuerdan con lo que él piensa. Además, Mejía resaltó sus valores y su legado en el fútbol colombiano para respaldar su versión.

A lo largo de mi carrera siempre me he destacado por mis actuaciones deportivas, he procurado en cada club ser un líder, un ejemplo dentro y fuera de la cancha, no solo con mis compañeros de equipo, si no, con los niños, niñas y adolescentes que ven en mi un ejemplo a seguir.

Por mi crianza, mis principios y valores de casa, se me hace imposible denigrar a cualquier persona, aún más con un tema tan delicado como es el racismo, algo que yo padecí inclusive en competencias internacionales, donde he salido a alzar mi voz de rechazo.

Tengo claro que en cada partido, evento u aparición publica que realicemos, los ojos de la prensa y de todos los aficionados al fútbol estarán en los jugadores, siendo nosotros los actores principales de este espectáculo, por tal razón, pienso que este tipo de comentarios y actos es atentar contra la buena imagen y honra que por más de 19 años de carrera como futbolista me ha costado construir con esfuerzo y dedicación.

Mi propósito en el fútbol siempre ha sido generar unión y compañerismo, algo que desde el primer día en cualquier equipo donde llegue hago sentir y trabajo por ello.

Con este escrito quiero dejar claro que mi objetivo es seguir aportando al fútbol profesional, igualdad, respeto y juego limpio.

— Alexander Mejía