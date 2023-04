“Atlético Hospital”: los lesionados que preocupan en Nacional antes de la Libertadores

Nacional vs. Equidad (Twitter: @nacionalfoficial)

Por la undécima jornada de la Liga Betplay 2023-I, Atlético Nacional visitó a La Equidad en el Estadio Nemesio Camacho El Campín. El máximo escenario deportivo de los capitalinos tuvo un espectacular marco, con más de 27 mil aficionados que, en su mayoría, eran seguidores del ‘Verdolaga’.

En cuanto a lo futbolístico, ambos cuadros no pudieron desplegar lo mejor de su fútbol, aunque el visitante fue el que estuvo más cerca de quedarse con los tres puntos. Más allá de lo anterior, el ‘Verde de la Montaña’ terminó en deuda ante su público y la expresión futbolística dejó mucho que desear, y más si se tiene en cuenta que esta semana será el debut en Copa Libertadores.

El grupo de lesionados que preocupan en Atlético Nacional

Este domingo, Atlético Nacional publicó en sus redes sociales la lista de jugadores convocados para su debut en la Copa Libertadores. Los dirigidos por Paulo Autuori se medirán el próximo miércoles al Patronato de Paraná en territorio argentino, con algunas bajas importantes.

Este es el grupo de convocados para el debut en la CONMEBOL Copa Libertadores frente a Patronato en Argentina 🏆🌎🟢⚪️#VamosVerde 🇳🇬 pic.twitter.com/WJ1KzZvgBG — Atlético Nacional (@nacionaloficial) April 2, 2023

En segundo orden, en las mismas redes del ‘Verdolaga’ comunicaron el grupo de futbolistas que atraviesas por un periodo de recuperación de sus respectivas lesiones. El listado asciende a nueve jugadores, entre ellos el guardameta Kevin Mier, el centrocampista Jarlan Barrera y dos de los refuerzos para esta temporada: Francisco Da Costa y Sergio Mosquera.

⚕️Parte Médico ⚕️



Este es el reporte médico del equipo previo al juego del miércoles 🟢⚪️ pic.twitter.com/7ldEBtcrzG — Atlético Nacional (@nacionaloficial) April 2, 2023

De inmediato, las reacciones no se hicieron esperar, pues varios aficionados consideran que no es normal que haya un número tan alto de lesionados, teniendo en cuenta que solo se está disputando un torneo hasta el momento. Además, es criticado también el Centro de Alto Rendimiento (CAR) que para muchos no ha sido beneficioso para la plantilla del equipo.

