¿Tienen la mejor nómina? ‘Bolillo’ Gómez se quitó presión y se sinceró sobre Junior

El Junior de Barranquilla espera ganar su próximo partido ante Alianza Petrolera, y ya se están ultimando detalles para que los ‘Tiburones’ salgan del sótano de la tabla. La situación es muy incómoda y la hinchada está furiosa con algunos jugadores, pues el nivel deportivo ha dejado mucho por desear.

Para revolucionar y dar un cambio significativo en materia de fútbol, la dirigencia se decidió por Hernán Darío ‘el Bolillo’ Gómez para asumir la dirección técnica. Un estratega para mitigar crisis, y que ha sorprendido con modificaciones drásticas en términos de convivencia interna. Todo pinta que ya hizo un diagnóstico y tiene claro para qué está su equipo.

A través de un diálogo con ‘El VBAR’ de Caracol Radio, el estratega paisa señaló que el principal objetivo de Junior no es tan grande como la gente se lo imagina. Pese a un importante valor de nómina y el tener a ‘Juanfer’ Quintero entre los suyos, el ‘Bolillo’ indicó que no tienen una nómina para salir campeones.

“Hemos hecho estudios y análisis de línea por línea, inclusive le dije a los jugadores que no somos la mejor nómina del país. Creo que no somos la más mala tampoco. Tenemos una nómina para estar en los ocho, pero no es como le quieren poner esa presión”.

— Hernán Darío 'Bolillo' Gómez