Piqué se desató contra Shakira y criticó con todo las ‘pullas’ de sus canciones

Más allá de todo lo que ha ocurrido luego de su separación, las canciones que ha hecho la cantante colombiana y las diferentes apariciones que ha hecho el futbolista en medios, Gerard Piqué no se ha pronunciado de una manera fuerte contra Shakira. El ahora exfutbolista ha sido cuidadoso al hablar sobre estos temas, pero en las últimas horas se desató.

En una charla con el popular streamer español Gerard Romero, conocido por el contenido relacionado con el fútbol que produce, el exdefensa del FC Barcelona habló sobre diferentes temas, en lo que Romero calificó como una especie de ‘terapia psicológica’, por la manera en que Piqué habló.

Durante este diálogo, Gerard Piqué habló sobre sesión que Shakira hizo con el productor argentino Bizarrap. Eso sí, primero hizo una reflexión sobre la sociedad actual y el seguimiento que se hace de las figuras públicas como él: “cada uno tiene su vida. Parece que si eres famoso, los demás tienen derecho a opinar y no, no es así”.

Posteriormente, entró el tema de la colombiana en escena. Piqué manifestó que tras lo ocurrido con su expareja recibió un sinfín de “barbaridades” en sus redes de parte de los fans de la artista barranquillera. “Yo te puedo poner el ejemplo, con el tema que he pasado el año pasado, que, bueno, mi expareja, pues es latinoamericana... O sea, tú no sabes lo que he llegado a recibir por redes sociales de gente que es fan de ella, pero barbaridades miles”, dijo.

Luego, sin señalar un tema en específico, Piqué habló del ‘beef’, lo que vendría siendo como ‘pulla’ o ‘tiradera’, y las consecuencias que esto podría traer en las personas hacia las que van dirigidas.

Ahora nos dedicamos a tirar el ‘beef’ este, que luego la otra (Shakira) ya..., y no quiero entrar, pero también es un tema personal...

El tema de tirar ‘beef’, que está muy bien (...) pero luego no pensamos en las consecuencias que puede tener a nivel mental a la gente a la que le tiras el ‘beef’, y quedas muy bien a título: ‘Oh, oh oh, la p... ama, no sé qué, oh oh’. Pero luego no pensamos en la otra persona. ¿Qué tiene que pasar, que alguien se suicide para que digamos ‘Oh, oh, nos hemos pasado’?

— Gerard Piqué