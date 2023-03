“No me desafíes, te puede ir mal”: Carlos Antonio Vélez y su advertencia a empresario

Este martes, la Selección Colombia se midió ante Japón, en el que fue su segundo y último partido de esta gira de amistosos por Asia. El primer encuentro resultó con un empate a dos goles frente a Corea del Sur y el segundo, ante los ‘nipones’, culminó con una victoria por 2-1.

El duelo ante el seleccionado del ‘país del sol naciente’ dejó buenas sensaciones en las personas del entorno de ‘La Tricolor’ y el periodista Carlos Antonio Vélez fue uno de ellos. Este miércoles, en su espacio ‘Palabras Mayores’ del programa ‘Planeta Fútbol’ habló del tema, pero antes hizo una fuerte declaración.

Antes de hablar sobre el duelo de la Selección Colombia ante los japoneses, Carlos Antonio Vélez lanzó una dura advertencia al exfutbolista y empresario Lucas Jaramillo, a quien le dijo que no le mandara “más razones” y que tampoco lo siguiera desafiando porque le podría “ir mal”.

No me mandas más razones, no me desafíes, te puede ir mal

— Carlos Antonio Vélez