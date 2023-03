“¿Es de Colombia o Venezuela?”: periodista argentino ninguneó a histórico club del FPC

El pasado lunes, se realizaron los sorteos de la Copa Libertadores y de la Copa Sudamericana de este año. Los clubes colombianos conocieron cuáles serán sus rivales en estos torneos internacionales y mientras algunos celebraron por quedar enfrentados a clubes de menos nivel, otros quedaron preocupados.

No es un secreto que los clubes argentinos y los brasileños, especialmente estos últimos, han dominado estas competiciones en sus últimas ediciones. Las inversiones millonarias y la contratación de grandes figuras han hecho que sea muy difícil competirles.

Tras conocerse cómo quedaron los grupos, fueron muchos los análisis sobre el futuro de los equipos que representarán a Colombia. Uno de ellos lo hizo el argentino Pablo Carrozza, un polémico periodista que no pierde oportunidad para dejar declaraciones que generan disgusto usualmente.

En esta ocasión, el comunicador señaló que los clubes brasileños están lejos del resto, hasta de los argentinos. Al tocar el tema de la Copa Libertadores, demostró respeto por el Deportivo Independiente Medellín y afirmó que peleará por el segundo puesto del Grupo B con Nacional de Uruguay, que tendrá al Inter de Portoalegre como líder.

Carrozza se refirió al grupo de Boca Junior, en el que está emplazado el Deportivo Pereira. A partir de ahí llegaron los comentarios más fuertes, pues destacó que tanto Venezuela como Colombia “están muy lejos” y “tienen muchas plazas dentro de la Copa”.

Respecto al Atlético Nacional, el periodista señaló que dentro de su grupo “se supone que es el candidato”. Posteriormente, al hablar de la Copa Sudamericana, expresó alguna confusión, pues al hablar sobre el Magallanes de Chile dijo que creía que era de Colombia.

El Deportes Tolima también fue motivo de dudas para el comunicador, pues señaló que se confundía sobre si era de Venezuela o si era colombiano.

Y Deportes Tolima, me confundo si es de Colombia o de Venezuela, creo que es de Colombia. Como me pasaba con el Cúcuta, que no sabía si era de Colombia o de Venezuela, creo que Cúcuta jugó de local en Venezuela un partido. Con Tolima me pasa eso…

— Pablo Carrozza