En Win Sports ‘se dejaron llevar’ y el narrador hizo un extraño sonido en vivo

Boyacá Chicó es el contundente líder de la Liga BetPlay 2023-1 tras su victoria 3-1 ante La Equidad el pasado martes 28 de marzo, en un partido que tuvo la transmisión de Win Sports y Win Sports Online. Sin embargo, más allá del resultado, un hecho que llamó la atención fue un sonido bastante fuera de lo común por parte de los comentaristas.

Todo estaba servido para el desarrollo del compromiso entre boyacenses y bogotanos, válido por la fecha 10 del primer campeonato de liga este año. Por supuesto, que Win Sports estaba encargado de la cobertura, así que asignó a Antonio Pazos como narrador y al argentino, Gonzalo de Feliche, como el comentarista. Así inició el encuentro que se desenvolvió sin muchos elementos llamativos, al menos hasta el minuto 77.

Sin embargo, a falta de 13 minutos para acabar el partido y ante la victoria parcial 3-0 del conjunto ‘ajedrezado’, los comentaristas intentaron explicar la difícil situación del equipo dirigido por Alexis García, pero terminó saliendo un momento bastante peculiar a causa de la manera tan específica en que ejemplificaron.

Ruidos extraños en transmisión en vivo de Win Sports:

Cabe aclarar que no es un tema de producción, ni tampoco un sonido que ‘se le haya salido’ a alguno de manera inconsciente: fue más bien el intento de ejemplificación a través de la onomatopeya de un carro.

De Feliche explicó que el estratega del equipo ‘Asegurador’ no ha encontrado la manera para que el equipo funcione e hizo la analogía de un carro cuando no enciende y queda en ‘start’. Lo que posiblemente él no esperara, al igual que los televidentes, es que Pazos fuera tan literal en ese momento e intentara replicar el curioso sonido.

A continuación el épico momento: