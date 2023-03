Deportistas le siguen cayendo a Min. Deporte porque los tiene muy perjudicados

(Photo by Carmen Mandato/Getty Images) (Carmen Mandato/Getty Images)

Parece que el Ministerio del Deporte no sale de un escándalo cuando pasa al otro y ni siquiera el cambio de ministra ha logrado frenar las quejas de parte de los deportistas.

En esta ocasión fue Carlos Daniel Serrano, representante de la natación adaptada y considerado el mejor nadador paralímpico del mundo el que salió a pedir garantías.

De acuerdo con lo denunciado por el deportista, a ellos no los están llevando a eventos de preparación para los grandes eventos.

Carlos Serrano carga contra Min. Deporte

“A nosotros los deportistas nos tocan tareas muy jartas a veces… Uno entiende que el inicio del año ha sido duro, PERO como vamos, Colombia volverá a las épocas en las que NO figurabamos a nivel internacional. @Mindeporte no firma convenios y los deportistas no tenemos eventos”.

Sin rodaje

“Convencional o paralímpico, los deportistas llegaremos sin rodaje a los eventos, en desventaja ante rivales y con el grueso internacional importante muy encima. Mundiales y panamericanos. Se paran los procesos de los deportistas que tanto dicen defender @MinDeporteCol”.

No hay manera de sostener el nivel

“El año pasado, gracias a que pude competir en series mundiales fui reconocido como el mejor nadador paralímpico del mundo, hoy, a marzo 28 ya han pasado 3 series mundiales este año, Díganme @MinDeporteCol como defiendo mi título?”.

La denuncia de Carlos Serrano fue realizada a través de su cuenta de Twitter y se suma a la de otros deportistas como Mariana Pajón que han denunciado falta de apoyo de la nueva administración para los deportistas.