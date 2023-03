“No hacen caso”: Denuncian posible ‘cajón’ en el arbitraje del FPC por uso del VAR

"CAJON" A LA VISTA

El VAR llama y árbitros como Ospina, Roldán, Ruiz, Mosquera y Rojas NO le hacen caso. En colombia cambiaron al Director de VAR y parece que a Sebastián Restrepo NO le creen, o NO ponen en práctica lo que enseña o, le están haciendo el "cajón" y lo quieren sacar pic.twitter.com/GBOrPFxczp